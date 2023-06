Rue de la Citadelle, Ghislaine transmet le flambeau à Clémence, Aux Quatre Saisons

C'est une figure du commerce chalonnais qui tire sa révérence et fait valoir ses droits à la retraite. Le coup de coeur du jour d'info-chalon.com.

"Aux Quatre Saisons", commerce bien connu de la rue de la Citadelle à Chalon sur Saône, change de mains. Ghislaine Coulon, figure incontournable du commerce chalonnais après être passé par Verjux et Chagny, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. A 65 ans, la boucle est bouclée et c'est encore mieux lorsque la rencontre avec votre repreneur se fait de la plus belle des façons.

Ghislaine qui avait repris la suite après Christophe "Aux Quatre Saisons" pendant 5 ans, "s'est trouvée avec Clémence". Agée de 26 ans, Clémence Raze a trouvé dans ce commerce chalonnais, tout ce qu'elle cherchait, elle qui avait déjà monté une première épicerie, tournée vers les petits producteurs.

Une transition qui s'est faite toute en douceur puisque Ghislaine a pris soin d'intégrer Clémence depuis le mois de février en tant que salariée, afin qu'elle s'approprie clients et fournisseurs et tout simplement la vie de ce haut lieu de la rue de la Citadelle.

Peu ou pas de changements avec cette recette particulièrement appréciée qui propose des fruits et légumes de haute qualité.

Le grand bain ? Il sera à compter du 1er juillet puisque Clémence volera de ses propres ailes à compter de samedi prochain, avec les renforts de Marlène, sa salariée.

Pas de changements non plus du côté des horaires puisque l'établissement est ouvert du mardi au samedi de 8H30 à 12H30 - 15h à 19H et le dimanche matin de 8H30 à 12H.

L'occasion par l'entremise d'info-chalon.com pour Ghislaine de remercier fournisseurs et clients pour ces dernières années de bonheur. Et bienvenue à Clémence qui fait sa grande entrée à Chalon !

Laurent Guillaumé