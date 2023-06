Vernissage réussi pour l’exposition du quai des messageries intitulée ‘Revisiter la photo de classe’

Organisée par le musée Nicéphore Niepce cette exposition sera proposée au grand public du 28 juin au 12juillet

Mardi 27 juin à partir de 17 heures 15, se déroulait sur le quai des Messagerie à Chalon-sur-Saône, le vernissage de l’exposition ‘Revisiter la photo de classe’ de la photographe Louise Allavoine, en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Véronique Avon, Conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale, de Brigitte Chabard, Directrice et Conservatrice du Musée, assistée d’Emmanuelle Vieillard, chargée de communication du musée, de Laurent Vallon Responsable du service des Publics au Musée…

Cet événement qui s’inscrit dans le dispositif des expositions ‘Hors les Murs’ organisé par le musée Niepce, commençait par la visite de l’exposition composée de 16 panneaux qui retraçent des clichés photographiques réalisés par la photographe Louise Allavoine dans les différentes écoles sur le thème de ‘Revisiter la photo de classe’. Une photographe professionnelle qui réalise, portraits, reportages et films photographique pour la presse, l’institutionnel et le domaine privé.

Pour information : « Pour la quatrième année, le service des publics du musée mène l'opération « Revisiter la photo de classe » avec 10 classes dans différentes écoles du bassin chalonnais. Cette année, c'est la photographe Louise Allavoine qui a mené le projet. Elle intervient sur la narration multimédia dans différentes écoles de journalisme. A travers son travail d'autrice, elle porte un regard décalé et pédagogique sur des sujets complexes liés à l'environnement. Elle appartient au collectif Le Terrier, basé à Paris, une bande de joyeux créatifs, avec qui elle conçoit ses séries loufoques. La photographie de classe est un rituel normé immuable et universel, pratiqué depuis presque 150 ans et auquel chacun reste sensible. Près de 200 enfants d'écoles primaires du Chalonnais ont été invités à revisiter cette imagerie. En observant les photographies conservées au musée Nicéphore Niépce, ils ont décrypté, les codes et normes de ces images. S'autorisant de nouvelles représentations, ils ont envisagé comment ils pourraient les détourner, les réinventer. La photographe Louise Allavoine est intervenue dans chacune des classes afin de concrétiser leurs projets visuels ».

