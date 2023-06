Vernissage à l’Espace des Arts sur le thème ‘ La photographie à l'école’

Organisée par le musée Nicéphore Niepce dans l’espace Exposition de l’E.D.A, cette exposition sera proposée au grand public du 28 juin au 9 juillet

Mardi 27 juin à partir de 18 heures 15, se déroulait dans l’espace Exposition de L’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, le vernissage de l’exposition ‘La photographie à l’école’ réalisée par des élèves d‘écoles primaires ou de collèges mais aussi par des jeunes adultes en hôpital de jour.

Un événement qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Nicolas Royer, Directeur de l’E.D.A, de Véronique Avon, Conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale, de Brigitte Chabard, Directrice et Conservatrice du Musée, assistée d’Emmanuelle Vieillard, chargée de communication du musée, de Laurent Vallon, Responsable du service des Publics au Musée…

Pour information : « cette exposition permet notamment de présenter les productions des classes engagées dans le Parcours Photo : les élèves de l'école Jean Lurçat et les élèves du collège Doisneau. Les élèves de CM1/CM2 de l'école Jean Lurçat ont bénéficié d'un atelier artistique d'une semaine mené par le photographe Sébastien Loubatié. Ce photographe porte un regard amusé sur son environnement, à l'affut de détail cocasse et se plaît à mettre en scène dans l'espace public des images, pour donner une nouvelle lecture à un lieu. Il explore également la représentation de soi dans la pratique du portrait. A partir de photographies anciennes du musée, Sébastien Loubatié a proposé aux élèves d'isoler des personnages et de les remettre en scène dans leur environnement quotidien pour créer des scènes cocasses, poétiques ou imaginaires, faisant revivre ces personnages anonymes. Les élèves de 5e du collège ont bénéficié d'un atelier artistique mené par le photographe Thierry Ardouin, du collectif Tendance floue. Ce photographe s'intéresse actuellement à l'intelligence Artificielle (IA) et a proposé aux élèves de créer des images avec cet outil. Les élèves se sont emparés de la plateforme Stable Diffusion et ont tenté de générer des œuvres correspondant à leurs attentes à l'aide de «prompts» (mot qui désigne la commande écrite à destination d'une IA). L'exposition permet également de mettre en avant les projets proposés par les médiateurs du musée au cours de l'année scolaire, dans les classes de l'école Jean Lurçat et en CP en partenariat avec l'artiste Folly Afahounko de l'Ecole Média Art du Grand Chalon, au collège Le devoir dans le cadre d'un club photo et auprès des jeunes adultes, patients en hôpital de jour dans l'unité ELIPS du Centre Hospitalier de Sevrey »..

Le photoreportage info-chalon

J.P.B