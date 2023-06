Face à la sécheresse, le Grand Chalon et SUEZ engagés pour une gestion résiliente de l’eau sur le territoire

Une situation qui appelle à la sobriété

Depuis le 14 juin 2023, un arrêté préfectoral portant restriction temporaire de certains usages de l’eau sur le département de Saône-et-Loire a été pris. Plaçant le secteur de la Saône aval en alerte impliquant des restrictions et la Vallée de la Dheune en vigilance, cet arrêté concerne le territoire du Grand Chalon.

Une décision qui confirme d’une part, les niveaux bas à très bas des nappes phréatiques du territoire qui devraient rester faibles cet été mais également, celui des cours d’eau dont une partie est déjà impactée. Le dernier relevé de début juin a mis en évidence 17 points déficitaires et 3 en assec total.

Des mesures pour préserver la quantité d’eau sur le territoire

Pleinement compétent pour gérer l’eau potable, l’assainissement et préserver les cours d’eau, le Grand Chalon s’engage activement aux côtés de son délégataire SUEZ pour préserver la quantité et la qualité de la ressource et ainsi, garantir l’accès à l’eau potable pour tous mais également, préserver l’environnement.

Pour ce faire, un panel de mesures concrètes est engagé. Toutes répondent aux enjeux de sobriété, de disponibilité, de qualité, et de réponse face aux crises de sécheresse fixés par le Plan Eau du Gouvernement dont les 53 mesures ont été annoncées par le Président de la République le 30 mars dernier :

Investir pour améliorer le rendement des réseaux : Tendre vers le moins de perte entre le volume d’eau prélevée et le volume d’eau consommée est un objectif majeur pour le Grand Chalon et son délégataire. Cela passe par :

- Des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable qui permettent d’améliorer le rendement.

Entre 2017 et 2021, c’est en moyenne 10,8 km de réseau qui ont été renouvelés par an sur le Grand Chalon soit environ 2,7M € / an de travaux engagés en moyenne chaque année par la collectivité. Depuis 2016, le montant total des travaux s’élève à 18.8 M€ permettant aujourd’hui d’avoir un rendement de plus de 85% sur le territoire (contre 80% en moyenne sur le reste du pays).



Des investissements qui s’ajoutent à ceux également portés par le délégataire SUEZ, renouvelant chaque année 2.5 km de canalisation d’eau potable sur le réseau qui lui a été délégué grâce à des investissements de près de 470 000€ par an sur le périmètre Nord de l’Agglomération et de 850 00€ par an sur le périmètre de la ville de Chalon.



- Des travaux sur les 4 usines d’eau potable et les réservoirs du territoire, à l’instar de l’usine de production d’eau potable de Remigny. 105 000 € ont été investis en 2022 par le Grand Chalon pour la réhabilitation totale des réseaux entre les différents puits et forages du site. Dans la continuité, 200 000€ sont prévus en 2023 pour la réalisation d’une bâche de stockage (deuxième semestre). En parallèle, SUEZ a pour sa part investi 220 000 € pour améliorer l’usine.

Contrôler pour mieux anticiper sur le petit et le grand cycle :

- La recherche des fuites : Le Grand Chalon et SUEZ s’attachent à lutter contre le gaspillage issu des fuites d’eau par la mobilisation de collaborateurs dédiés.



- Le déploiement de la radio-relève. En 2023 sur la commune de Saint-Rémy puis Chatenoy-le-Royal en 2024/2025 et enfin Saint Marcel en 2025 pour terminer par Epervans. Les informations générées par des compteurs intelligents permettent d’informer, dans le cas d’une suspicion de fuite, plus rapidement que lorsqu’il y avait une relève annuelle et ainsi, d’engager les réparations nécessaires en perdant le moins d’eau possible. A moyen terme, il est prévu de faire évoluer ce dispositif vers la télé- relève permettant de donner aux abonnés un accès direct à leur consommation. Un dispositif dont profite déjà la Ville de Chalon-sur-Saône qui compte 12 000 compteurs installés par SUEZ.



- Des contrôles réguliers : Face à la sécheresse de l’été 2022, le Grand Chalon a mis en place des contrôles mensuels sur l’état de plusieurs cours d’eau (L’Orbize, la Corne et la Thalie). Des mesures complémentaires à la surveillance des nappes phréatiques et au suivi des indicateurs du niveau de sécheresse via des solutions innovantes utilisées par les équipes de SUEZ.

Sécuriser et préserver la ressource :

- La poursuite des études et des procédures en vue de l’exploitation du forage du Nainglet situé sur les communes de Farges-lès-Chalon et Fontaines.

- La création d’interconnexions afin de garantir l’approvisionnement comme l’importante interconnexion reliant le secteur Nord de l’agglomération (usine de production d’eau potable de Crissey) et le secteur de Chalon-sur-Saône mise en service ce printemps ou celle à venir entre le secteur de Chalon-sur-Saône et l’usine de production d’eau potable de Saint-Rémy.

- La démarche de création d’un zonage des eaux pluviales s’inscrit également dans une logique de préservation de la ressource en favorisant l’infiltration des eaux pluviales au plus près d’où elles tombent, contribuant à la recharge des nappes phréatiques.

- L’étude en cours pour réutiliser les eaux usées de stations d’épuration a pour objectif de limiter les prélèvements. Il ne s’agit pas de répondre à de nouveaux besoins mais de se substituer à des usages existants.

Un plan eau au sein de la collectivité : Après avoir réussi à diminuer sa consommation énergétique, les collectivités mutualisées de l’agglomération, de la ville de Chalon et du CCAS vont elles-mêmes s’engager dans un plan eau. Sans attendre son élaboration, de premières actions mises en œuvre à l’Espace Nautique ont permis de diminuer de 50% les consommations en eau de la structure (23 000m3 soit l’équivalent de 11 bassins de 50m).

Communiquer auprès des usagers et les sensibiliser à la sobriété : De la même manière que pour les économies d’énergie, la responsabilisation de chacun peut soutenir cette démarche. Le Grand Chalon et son délégataire s’investissent donc pour informer et sensibiliser les usagers aux bons comportements à adopter via des conseils personnalisés, l’analyse des données issues de leur consommation ou encore des campagnes de communication multi-supports. Un enjeu particulièrement investi par SUEZ qui déploie un kit de communication national grand public pour sensibiliser aux effets de la sécheresse, les rendre visibles et compréhensibles. A l’échelle du Grand Chalon, un message spécifique sur les factures sera diffusé dès le mois prochain.

Des actions qui s’ajoutent à la sensibilisation des scolaires à la préservation de la ressource en eau via un programme d’animations pédagogiques porté depuis 2021 en partenariat avec SUEZ et le CPIE Pays de Bourgogne pour aborder le cycle de l’eau naturel et domestique en classe. Un programme qui s’ajoute aux actions de sensibilisation régulières portées par le Grand Chalon et SUEZ à destination des plus jeunes. Depuis janvier 2023, 750 scolaires ont été sensibilisés sur le territoire.