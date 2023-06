AVIS DE DECES - Monsieur Gaston FICHET

CHÂTENOY-EN-BRESSE - PONT-DE-VEYLE - MESSEY-SUR-GROSNE



Jacqueline, son épouse ;

Catherine et Bernard, Serge et Françoise,

ses enfants ;

Flora, Valentin, Margo, Maeva et Charly,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants,

les familles FICHET et BOBEY,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gaston FICHET

survenu à l'âge de 84 ans.

La cérémonie civile aura lieu le 5 juillet 2023 à 9h15 au crématorium de Crissey.

Gaston repose au funérarium Paccaud de Saint-Marcel du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 2023.

Ni plaques, ni fleurs.

Condoléances sur registre.

Un don au profit du service des soins palliatifs du CH de Chalon sur Saône est possible.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.