Fontaines, la commune a recruté quatre jeunes fontenois en emploi saisonnier pendant la période estivale.

Cette année encore, la commune de Fontaines va employer des jeunes. Dès le premier trimestre, un appel à candidatures a été fait avec, comme objectif, l’emploi de jeunes fontenois disponibles, motivés et si possible détenteurs du permis de conduire. Chaque jeune effectue une période de remplacement d’agents en congés. Le besoin s’étale de début juillet à fin août en principe. Les habitants pourront les voir avec les agents techniques dans différents chantiers.

Nelly Meunier-Chanut maire de la commune et Guy Bugaud conseiller ont reçu les jeunes saisonniers pour leur expliquer les horaires, le travail, les conditions et leur faire les recommandations de sécurité liées aux postes qu’ils allaient occuper.

En priorité, ils seront affectés au déménagement de l’école maternelle qui va être rénovée sur cycle non occupé avec une fermeture d’un an. Un autre chantier, qui est celui-là à terminer, est la peinture des grilles de l’école dont une partie a été réalisée durant la journée verte. Ces chantiers sont sans compter les besoins ponctuels et autres demandes. Les jeunes seront assujettis aux mêmes horaires et règles de travail que la ou les personnes qu’ils vont remplacer. Ils devront porter des EPI leur a précisé Guy Bugaud conseiller délégué. Durant leur séjour, les jeunes seront sous la coupe de François Guillet responsable des services techniques.

«Le choix n’est pas simple, mais nous choisissons en fonction des postes à remplacer pour sélectionner les jeunes qui vont travailler pour la commune. Des lettres de candidatures arrivent bien après la date butée » expliquait Nelly Meunier-Chanut.

Des emplois qui permettent aux étudiants de gagner un peu d’argent, d’avoir une référence à mettre sur leur CV. Guy Bugaud leur a fait signer leur contrat de travail.

Cette année, Arthur Richard, 18 ans, en BUT "Technique de Commercialisation" a été retenu pour ces emplois d’été, il est surtout tourné vers le travail plus en extérieur mais il sait s’adapter,

Louane Danhier, 17 ans, va préparer des études supérieures, entre autre une licence "Arts du spectacle" à Besançon l’année prochaine,

Antoni Fage, 18 ans, est en Bac pro "Maintenance Industrielle Mécanique"

et le quatrième Jason Maréchal est étudiant.

Une bonne initiative qui existe depuis de très nombreuses années à Fontaines.

C.Cléaux