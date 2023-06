Les départs en vacances approchent - APPR et AREA rappellent les consignes de sécurité

APRR et AREA voient passer des millions de véhicules sur leurs réseaux lors des vacances d’été. À quelques jours des premiers grands départs, ils déploient une campagne de sensibilisation face à une recrudescence de comportements dangereux au volant, telle que la non application du corridor de sécurité.

Inscrite dans le Code de la route, cette mesure de bon sens consiste, à l’approche d’une zone d’incident (véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur voie de circulation, intervention d’un dépanneur ou d’un agent), à réduire sa vitesse et à s’éloigner le plus possible de la zone. Ce corridor peut se résumer par : « laisser une voie libre entre le véhicule et la personne en intervention ».

APRR et AREA rappellent également l’importance de télécharger l’appli SOS Autoroutes, qui permet de prévenir les services de sécurité en cas de panne sur autoroute et d'être immédiatement géolocalisé, sans avoir besoin de se rendre à pied jusqu’à une borne d’appel. Disponible sur AppStore et Google Play, elle a déjà été téléchargée par plus de 1 500 000 personnes.

« Un tiers de nos collaborateurs veille sur la sécurité des automobilistes 24 h/24 et 7 j/7. Ils sont les premiers à les protéger en cas d’incident. Nous disposons également de 550 caméras et 1 500 véhicules de surveillance pour intervenir dans les plus brefs délais. Alors que les grands départs approchent, les bons réflexes doivent être adoptés : faire une pause toutes les 2 heures, respecter les distances de sécurité, rester concentré sur sa conduite, ne pas se laisser distraire par son téléphone. La vigilance de tous contribue à la sécurité de chacun », déclare Guillaume Hérent, Directeur général des autoroutes APRR et AREA.

Affichée sur les aires de service et sur les fourgons d’intervention, cette campagne sera déclinée sur les panneaux à messages variables, situés tous les 15 km environ, et sur les réseaux sociaux. Elle appuie une

campagne nationale engagée par le Ministère des Transports.

Partir en vacances en 100% électrique, c’est possible !

Le temps de recharge et la disponibilité des bornes ne doivent plus être un obstacle pour les automobilistes, de plus en plus nombreux à rouler en véhicule électrique. La totalité des aires de services APRR et AREA dispose de stations de recharge électrique, toutes équipées en haute ou très haute puissance (150 à 350 kW). Le temps d’une pause de 20 minutes sur autoroute, les automobilistes peuvent ainsi acquérir jusqu’à 300 km d’autonomie.

Ouvrant ainsi la voie aux voyages sur de plus longues distances, vers les stations des Alpes, l’Allemagne, la Suisse ou encore le Sud de la France, APRR et AREA proposent 773 points de charge permettant de recharger les batteries de n’importe quel véhicule électrique, grâce à une offre diversifiée d’opérateurs : AVIA, BP, Certas Energy Esso, Engie Vianeo, e-Vadea Spie, Fastned, Ionity, Tesla et Total Energies.

Rouler en 100% électrique fait par ailleurs économiser 5% sur l'ensemble des trajets sur les réseaux APRR et AREA avec une offre dédiée : Fulli Nomade Elec.

Mapping des points des charge : https://voyage.aprr.fr/carte_stations_recharge_electrique

Tout l’été, une offre de 25% sur le péage en Chèques-Vacances

En pratique, il est offert jusqu’au 31 août un abondement de 25% sur le montant des Chèques-Vacances crédités sur les badges de télépéage Fulli. Ainsi, par exemple, pour un montant de 100 € crédité, l’abonné Liber-t Vacances disposera d’un crédit de 125 €.

https://www.fulli.com/liber-t-vacances

Des animations sur les aires de services

APRR et AREA disposent de 98 aires de services adaptées pour faire une pause rapide ou plus longue grâce à des installations ouvertes 7j/7 - carburant, station de gonflage, bornes de recharge, boutiques, offres variées de restauration... - et du personnel présent 24h/24.

Cette année encore, à partir du 8 juillet, des animations sont prévues sur 16 aires, parmi lesquelles la Chaponne ou Mâcon Saint-Albain (A6), Porte de la Drôme (A49), Jura (A39) ... Quelques exemples :

- Civil’été, en partenariat avec la Sécurité Routière, pour sensibiliser aux comportements dangereux sur la route, avec simulateurs de conduite... ;

- Ateliers coloriage de cartes postales et photocall ;

- Espace détente et animations sur la thématique du Rugby, dans le cadre de la Coupe du monde 2023 ;

- Vente de produits régionaux avec les producteurs locaux.

Détails sur www.voyage.aprr.fr