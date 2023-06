Un policier municipal mis en danger par un "automobiliste" de 17 ans à Chalon

« Je condamne avec la plus extrême fermeté la tentative exercée à l'encontre d'un des policiers municipaux de Chalon, sur qui un conducteur a foncé ce matin, dans le quartier des Prés Saint- Jean.

Alors qu'ils souhaitaient interpeller un véhicule circulant à une vitesse très excessive, les policiers municipaux ont activé leurs avertisseurs sonores et lumineux. Le conducteur du véhicule a dans un premier temps refusé d'obtempérer aux sommations qui lui étaient adressées. À une intersection de rues, la voiture en cause a évité de justesse un piéton engagé sur un passage protégé, poursuivant sa progression par des dépassements particulièrement dangereux. C'est alors qu'un de nos policiers municipaux, se trouvant au milieu de l'intersection, a vu le véhicule mis en cause lui foncer dessus délibérément sans changer de trajectoire, alors même qu'il était en uniforme et sa moto munie des avertisseurs lumineux le rendant parfaitement identifiable.

Ce policier n'a dû la vie sauve qu'à un dérapage que le véhicule a effectué au dernier moment, ce qui l'a amené à percuter un feu tricolore et à s'immobiliser, le conducteur prenant la fuite avant d'être arrêté. Il s’agit d’un individu âgé de 17 ans.

Des premiers éléments qui m'ont été communiqués, il s'avérerait que ce pourrait être un passager du véhicule qui aurait agi à l'intérieur de la voiture afin que le conducteur ne percute pas notre policier, provoquant le dérapage constaté. Si cela s'avérait exact, nous serions en présence, de la part du conducteur, d'une tentative de meurtre sur un agent porteur de l'autorité publique. Ces faits sont d'une extrême gravité et, dans le contexte insurrectionnel que nous connaissons partout en France, ils témoignent une fois encore qu'une certaine racaille n'a aucune hésitation à prendre pour cible quiconque porte un uniforme.

Je renouvelle ici à notre policier municipal, victime de cette agression, tout mon soutien et m'engage à ce que la Ville de Chalon soit demain à ses côtés dans les démarches judiciaires qu'il s'agira d'engager pour faire condamner l'individu mis en cause. »

Gilles PLATRET, Maire de Chalon-sur-Saône