Chaude soirée au Creusot

Feux de voitures, feux de poubelles, vitrines de commerces brisés… La soirée de jeudi a été chaude au Creusot. Les forces de l’ordre ont usé de gaz lacrymogène… A Mâcon, Chalon sur Saône, Montceau et Le Creusot, Policiers et Gendarmes ont été mobilisés.

Le département a connu des épisodes de violences urbaines dans la nuit du 29 au 30 juin 2023. 50 policiers, 59 gendarmes et 248 personnels du SDIS ont été engagés au plus fort des événements. En réaction, Monsieur Yves SEGUY, Préfet de Saône-et-Loire, a activé le Centre Opérationnel Départemental à 23h30 afin de coordonner les opérations de sécurité et de secours.



Les villes de Mâcon, Le Creusot, Montceau-les-Mines et Chalon-sur-Saône ont été touchées par des affrontements entre forces de l’ordre et fauteurs de troubles, qui ont mis le feu à des poubelles et à des véhicules.

Des établissements publics ont été visés, notamment la mairie de Sanvignes-les-Mines et l’école maternelle Jean Zay de Mâcon, partiellement dégradées. Le dispositif mis en place par les forces de l’ordre ont permis de rétablir le calme vers 2h du matin.

Le préfet de Saône-et-Loire condamne fermement les atteintes aux bâtiments publics, symboles de la République. Il salue et remercie également les forces de l’ordre et les pompiers engagés cette nuit.

