Prés Saint Jean, Plateau, Stade - Gilles Platret remercie les forces de l'ordre

"Je salue l'engagement des forces de l'ordre et de secours cette nuit à Chalon. Policiers nationaux, policiers municipaux et sapeurs-pompiers ont fait front pour lutter contre les agissements d'un certain nombre de racailles dans plusieurs quartiers de la ville.

Je condamne les tirs de mortier d'artifice qui, vers 1h du matin, ont pris pour cible les forces de l'ordre aux Prés Saint-Jean.

Dans le même quartier, je dénonce le saccage extérieur et intérieur de la bibliothèque, qui restera fermée jusqu'à l'achèvement des travaux de réparation nécessaires.

Je déplore enfin les feux de containers et le feu d'appartement qui se sont produits dans les quartiers des Prés Saint-Jean, Plateau Saint-Jean et Stade.

Je veux saisir cette occasion pour saluer le travail impeccable de nos opérateurs du centre de supervision urbain, aux côtés desquels j'ai passé une partie de la nuit. Leur professionnalisme et leur connaissance du terrain grâce à la vidéoprotection ont été d'une aide puissante pour guider les opérations de police et de secours, concourant ainsi au rétablissement plus rapide du maintien de l'ordre.

Nos caméras ont également permis de capter les profils des racailles qui se sont livrées à ces agissements condamnables, ce qui facilitera le travail de la Police judiciaire et de la Justice. 

Qu'il soit bien clair que, quel que soit le déplorable effet d'entraînement du déchaînement de la violence partout en France, nous ne lâcherons jamais le terrain et que la Ville de Chalon se place résolument aux côtés de l'Etat pour assurer l'ordre républicain." 

Gilles Platret, maire de Chalon - Publication Facebook