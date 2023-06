CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE COMTE - Jérôme Durain dit stop à ceux qui usent du Région-bashing

La justice doit également passer pour Jérôme Durain, conseiller régional et président du groupe Notre Région par cœur, concernant la mort de Nahel, déplorant les manifestations de violence « qui n’apporteront pas de solutions ». Il a souligné la pirouette du Président Emmanuel Macron qui s’est donné 100 jours pour mettre en place de nouveaux chantiers, après la très contestée réforme des retraites. « C’est pour mieux brouiller les cartes, personne n’est dupe. Nous en sommes à 85 jours et pour quel apaisement ? ». Malgré la réforme, il prévoit que le système des retraites soit toujours déficitaire, constate une société qui se fracture et qui « a besoin d’une urgente justice sociale ». Ces 100 jours seront pour lui marquer par l’installation d’un climat de violences, de la radicalisation vers des tendances néonazies.

Il a contredit ceux « qui usent du région-bashing, utilisant le dénigrement systématique pour mieux profiter de tribunes médiatiques » en rappelant les 675 M€ d’investissements au profit du territoire avec un taux de réalisation des projets à hauteur de 95 %. « La Région est bien dans ses missions d’accompagnement des territoires, des entreprises. Preuve en est cette nouvelle enveloppe de 137 M€ pour 2023. La gestion de la Présidente a su faire preuve d’efficacité » félicitant le travail de Marie-Guite Dufay, « qui a endossé son bleu de chauffe pour négocier avec la SNCF ».

Il a regretté que les propos de Julien Odoul (RN) ne soient aucunement motivés par des préoccupations régionales « vous trahissez les habitants, vous parlez d’émotion, mais il n’y a pas beaucoup d’amour dans le RN mais de la haine. C’est une honte de lier insécurité à immigration, le RN reste d’extrême droite. Le RN est à l’image de ce que vous êtes en Bourgogne – Franche-Comté, le problème et pas la solution » donnant même le titre de « chroniqueur malveillant des faits divers » à Julien Odoul.

Jeannette Monarchi