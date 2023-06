EMEUTES - Un couvre-feu mise en place à Chalon à compter de 22h ce vendredi

RENTREE SCOLAIRE - De bonnes nouvelles à Chalon et Givry

Deux cyclistes montantes à la rencontre des maternelles de Givry et Dracy

Conscrits de la classe en 4 : on connaît déjà la date du prochain banquet !

4 feux agricoles ce mercredi soir en Saône et Loire

Un nouvel épisode orageux attendu ce jeudi soir en Saône et Loire

Daniel et Nadine se sont unis par les liens du mariage en mairie de Saint Rémy.

Comité de Jumelage : convivialité et tapas pour les élèves des cours d’espagno

Coralie Charroud et Florent Sarah, fondateurs de la marque de puériculture ‘Les petits flocons’ s’engagent dans la lutte contre les cancers pédiatriques et dans la valorisation du savoir-faire français avec un ‘coffret naissance durable et engagé’