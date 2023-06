EMEUTES - La condamnation du député de Saône et Loire, Louis Margueritte

Les évènements qui agitent nos territoires depuis trois nuits maintenant ne sont pas acceptables. Je tiens à les condamner fermement.



D’une part parce que la violence, où qu’elle soit et d’où qu’elle vienne ne saurait être servir d’exécutoire face à une quelconque situation, aussi tragique soit-elle, et je m’associe à l’émotion suscitée par la mort de ce jeune adolescent.



D’autre part parce que ce sont les habitants de la circonscription que j’ai l’honneur de servir qui sont heure après heure les tristes cibles de dégradations inqualifiables.

S’en prendre, notamment, à un détenteur de l’autorité publique comme ce fut le cas à Chalon- sur-Saône il y a quelques heures, j’ai d’ailleurs bien évidemment tenu à participer à la cérémonie au cours de laquelle gratitude et soutien ont été réaffirmés aux policiers municipaux, n’est pas tolérable.



J’associe à ces remerciements toutes elles et tous ceux qui, depuis 72 heures, ici à Chalon- sur-Saône, là à Montceau-les-Mines où je me suis rendu ce matin encore, sont mobilisés pour tenter de maintenir au mieux l’ordre républicain que nous appelons tous de nos vœux. Moi le premier.



Je veux dire ma disponibilité totale en direction des élus, très impliqués, des forces de l’ordre et de celles et ceux qui souhaitent avec moi, et avec la majeure partie de la Nation, le retour au calme. Il en va, comme j’ai pu le dire à plusieurs reprises à Monsieur le Préfet avec lequel je suis en constant lien, du respect des symboles de la République, des personnes et des biens.