Affluence moyenne pour le lancement de la 8e édition des Guinguettes

« Présente au Port Villiers jusqu’au 16 juillet avant de déménager dans d’autres quartiers, de très nombreuses animations (concerts, thés dansants…) vous seront proposées au cours de la saison estivale. Le photoreportage info-chalon.com!

Vendredi 30 juin, à partir de 19 heures 30, sur la place du Port Villiers à Chalon-sur-Saône, se déroulait en première partie des concerts des groupes « Swing Folie et Chicharron », le lancement de la 8e édition des Guinguettes sur le thème ‘Chalon au fil de l’été’.

Un événement qui s’est déroulé en présence de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de John Guigue , 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation , de Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, des conseillères Municipales Véronique Avon , Déléguée à l’animation commerciale et Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, des conseillers municipaux chargés de Mission, Benoît Morgante, Chargé du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon et Serge Rosinoff, Chargé de la mémoire et du monde patriotique...

300 personnes ont assisté au lancement de cette édition des guninguettes 2023 qui dureront jusqu’au 27 août. Des guinguettes qui seront installées successivement au cours de la saison estivale, Port Villiers 30 juin au 16 juillet), au jardin géobotanique du 24 juillet au 4 août, quai de la Monnaie du 5 au 13 août et au Bastion Sainte Marie du 12 au 27 août.

Clin d’œil au groupe Swing Folie de David Foucard (Jazz manouche) qui a animé musicalement la première partie de la soirée.

Clin d’œil à une table de commerçants chalonnais,

Aux reines,

