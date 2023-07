Merci Gilles pour ton professionnalisme et ta bonne humeur

Le clin d’œil info-chalon.com

Il est la figure emblématique du service réception de la Mairie de Chalon-sur-Saône depuis de longues années (38 ans). Apprécié de tous, pour sa bonne humeur et son humour,Gilles Boisson prend une retraite bien méritée.

Il officiait ce vendredi 30 juin lors du lancement de la 8ème édition des guinguettes, sa dernière réception officielle pour la mairie, cela méritait bien un clin d’œil info-chalon.

Gilles dit Gilou a vu plusieurs maires se succéder, comme les grands événements chalonnais (Paulée, Chalon Dans la Rue, les Mongolfiades…), aussi, info-chalon a recueilli ses dernières émotions :

Gilles, que ressentez-vous ce soir pour votre dernière ?

« Tout d’abord, c’est dans ce métier où je me suis le éclaté le plus ! Ensuite, j’ai apprécié être au service des chalonnaises et des chalonnais qui sont venus dans les diverses réceptions dont nous avions la charge. J’ai apprécié tous ces gens là et je remercie toutes les personnes qui m’ont fait confiance. Mes meilleurs souvenirs ce sont les grands événements chalonnais auxquels nous avons participé et le pire souvenir, c’est ma première journée au service réception en 1985 car nous n’étions pas assez nombreux et complètement débordés. Bien sûr mon dernier mot revient à mes collègues, avec qui on a partagé tant de choses ! ».

J.P.B