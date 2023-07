Le couvre-feu aux Prés Saint-Jean, Plateau Saint-Jean et Stade est prolongé ce samedi à partir de 22h jusqu'à dimanche à 6h

L'arrêté pris hier, instaurant un couvre-feu dans les trois quartiers des Prés Saint-Jean, Plateau Saint-Jean et Stade, a été généralement respecté, ce qui a concouru à limiter le nombre des violences et dégradations, même si ces dernières n'ont toutefois pas été totalement absentes (feux de containers et de broussailles, tirs de mortiers d'artifice).

Les tensions liées aux émeutes en cours partout dans le pays, et dans notre région en particulier, nécessite de conserver une extrême vigilance pour dissuader les fauteurs de troubles.

Dans ces conditions, le couvre-feu est prolongé dans ces trois quartiers ce samedi soir, à compter de 22 heures, jusqu'à demain dimanche à 6h.

Il est par conséquent rappelé que toute circulation, qu'elle soit piétonne, deux-roues ou automobile, est strictement interdite pendant la plage horaire 22h-6h.

Consciente de la gêne que cela peut poser aux honnêtes citoyens, la Ville de Chalon appelle chacun au respect de ces prescriptions destinées à donner aux forces de l'ordre le moyen de lutter le plus efficacement possible contre les individus qui ont semé un trouble inadmissible ces nuits dernières.