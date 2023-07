Enterrement de vie de jeune fille pour Ludivine

Vu place de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône, samedi aux alentours de 16 heures 30, Ludivine Deniau, 28 ans, animatrice, qui avait organisé son enterrement de vie de jeune fille entourée de ses amies dont Alexandra et Océane ses témoins de mariage (à gauche et droite sur la photographie).

Le mariage de Ludivine est prévu le 15 juillet 2023 au Creusot avec Dimitri Taffineau, 30 ans, en reconversion professionnelle, qu’elle fréquente depuis 7 ans et qui est le père de ses deux enfants Lena et Adriano (5 et 2 ans) et de Noémie (8 ans).

Info-chalon souhaite tous ses vœux de bonheur aux futurs mariés !

