Enterrement de vie de garçon : Oh, le beau cochon !

Vu à l’intersection de l’avenue Niepce et de la Grande rue Saint Cosme à Chalon-sur-Saône, samedi après midi aux alentours de 14 heures 45, Eric Sora, 35 ans, employé bancaire, originaire d’Auxerre vêtu de son costume et qui fêtait son enterrement de vie de garçon avec sa bande de copains dont Nicolas et Frédéric ses témoins de mariage (à gauche sur la photographie).

Son mariage est prévu le 12 août à Caveirac (à côté de Nimes) avec sa promise Audrey Hilpert, 28 ans, professeure des écoles qu’il fréquente depuis 12 ans. ils sont parents d'une petite fille de 10 mois, prénommée Ruby.

Info-chalon souhaite tous ses vœux de bonheur aux futurs mariés !

