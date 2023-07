EMEUTES - Des mesures renforcées sur Chalon pendant une semaine

« Le couvre-feu instauré ces deux dernières nuits aux Prés Saint-Jean, au Plateau Saint-Jean et au Stade a montré son efficacité. Les gros rassemblements de jeunes souhaitant en découdre, constatés précédemment, ne se sont pas reproduits.

Certes, les tensions demeurent, le bilan de la nuit de samedi à dimanche faisant état d'une dizaine de feux de poubelles ainsi que de nouvelles dégradations sur la bibliothèque des Prés Saint-Jean ayant donné lieu à deux interpellations par la Police nationale, que je remercie de son engagement constant.

L'objectif du couvre-feu est de donner aux policiers le moyen de disperser tout rassemblement potentiellement agressif, sans attendre qu'il se livre à des agissements délictueux ou criminels. C'est donc un acte préventif par excellence.

Cela dit, j'ai bien conscience qu'il exerce également une contrainte forte sur les honnêtes gens.

C'est pourquoi, en concertation avec la Police nationale, j'ai souhaité adapter le dispositif.

À partir de ce dimanche et pour une semaine, les trois quartiers des Prés Saint-Jean, Plateau Saint-Jean et Stade feront de nouveau l'objet d'un couvre-feu, chaque jour de 22h à 6h du matin, avec deux aménagements : d'une part ce couvre-feu sera limité aux mineurs et, d'autre part, il sera assorti d'une interdiction de tout rassemblement de plus de quatre personnes, quel que soit leur âge.

Cela permettra aux habitants honnêtes de vaquer à leurs occupations tout en donnant à la police le moyen légal de disperser tout rassemblement potentiellement malveillant. »

Gilles PLATRET

Maire de Chalon-sur-Saône