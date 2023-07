L’Ecole de production de Chalon-sur-Saône ouvre ses portes

L'Ecole de Production de Chalon-sur-Saône – EDPC a invité les entreprises du territoire à découvrir ses installations, échanger avec l’équipe pédagogique, les clients et les élèves lors de sa porte ouverte le 30 Juin. Cet évènement a permis à l’école de faire découvrir aux 11 entreprises présentes ses capacités de production et ses compétences techniques.

L’Ecole de Production de Chalon-sur-Saône - EDPC, créée en 2017 par l’UIMM Saône-et- Loire et EDF (membres fondateurs), a déjà accompagné plus d’une cinquantaine de jeunes vers l’industrie. Elle forme des futurs collaborateurs en usinage pour les entreprises industrielles.

La pédagogique du «Faire pour apprendre» et les valeurs de l’école – écoute, bienveillance, considération, intégrité, réussite professionnelle pour tous et satisfaction clients – tout comme ses engagements au service des jeunes et des entreprises industrielles structurent ses actions et ses orientations.

Les élèves préparent en 2 ans le CAP CIP (Conducteur d’Installation de Production) et développent notamment des compétences en usinage.



L’Ecole de Production de Chalon-sur-Saône - EDPC, école-entreprise, est équipée de machines-outils traditionnelles et à commandes numériques lesquelles permettent de réaliser l’usinage de pièces en petite ou moyenne série.



Les entreprises peuvent confier leurs commandes à l’Ecole en sous-traitant l’usinage de leurs pièces. Celles-ci sont réalisées par les élèves sous la responsabilité et le contrôle d’un maître professionnel, expert du métier. Elles constituent le support pédagogique et d’apprentissage du métier pour les élèves. Ils travaillent alors sur de vraies pièces mécaniques de petite ou moyenne série aux conditions réelles du marché (prix, qualité, délai).