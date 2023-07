France Boyet succède à Elisabeth Lelu à la présidence du Lions Club Chalon Doyen

Très belle cérémonie de Passation de Fonction pour la présidence 2023/2024 , une soirée riche en symboles et en émotions !

La passation de présidence s’est déroulée Mardi soir 27 juin 2023 à la salle des fêtes de Mercurey.

Avec en entrée, un discours qui est à l'image d'Elisabeth Lelu, présidente sortante, c'est à dire délicat, bienveillant et profond.

Elle a tout d'abord adressé des remerciements appuyés à l'ensemble de l'équipe qu'elle avait constituée autour d'elle pour l'exercice 2022/2023 et également à l'ensemble des membres Lions Chalon Doyen pour leur engagement sans oublier le merveilleux ‘’ Charles ‘’ son Mari préféré qui l’a soutenu très activement tout au long de cette année.

Avant de quitter la présidence, Elisabeth a rappelé brièvement son bilan qui s'est révélé être intense, fructueux en actions avec de belles réussites grâce à l’implication de tous les membres.

Elle a tenu à terminer son mandat en mettant à l’honneur son parrain Gérard Baudot en lui décernant la distinction de Compagnon de Melvin Jones pour son engagement très efficace dans le déroulement d’actions concrètes sur le terrain qu’il mène toujours avec discrétion.

Un grand bravo à Elisabeth Lelu qui , avec simplicité et une bienveillance de tous les instants , a suscité l'admiration de tous en accomplissant avec ‘’ brio ‘’ son année de présidence.

- Passage de la Cloche et du Maillet à France Boyet qui reçoit l’insigne de Présidente pour l’exercice 2023/2024 .

Le ‘’ CV Lions ‘’ de France Boyet est très éloquent .

Une fois encore fidèle aux valeurs du Lionisme , elle n’hésite pas à s’engager , avec altruisme et énergie , pour continuer à développer un esprit de service, de solidarité et de compréhension entre les hommes afin de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin.

Dans son discours d’investiture, France Boyet a commencé par rappeler , avec son habituel enthousiasme, quelques points essentiels des valeurs fondamentales du Lionisme . Puis elle a évoqué les futurs grands axes de son mandat qu’elle accomplira avec les membres du nouveau bureau qui sera composé de : Elisabeth Lelu - Past Présidente , Charles Lelu – Vice Préseident , Laure Chapelon – Secrétaire , Georges Henri Duchesne – Trésorier, Nicole Buisson -Responsable protocole, Martine Protheau – Protocole Adjointe, Yolande Paparel – Responsable EMS, Christophe de Lora – Responsable Communication

France Boyet précise qu’une nouvelle année Lions va s’écrire avec vous tous et grâce à vous tous.

Avant de terminer, elle confie qu’elle fera de son mieux pour être à la hauteur de votre confiance et restera fidèle à notre projet de club, dans la bienveillance, l’amitié et l’action !

Nous saluons et remercions vivement la présence de nos fidèles amis représentants les clubs Lions Saocouna et Mercurey Côte Chalonnaise.

La soirée a été suivie d’un élégant cocktail puis d’un diner extrêmement sympathique avec une ‘’ Paella Maison faite sur place ‘’ , le tout accompagné d’une ambiance musicale Jazzy à souhait grâce au groupe Swing Folies ...

Il a régné tout au long de cette soirée une harmonie pleine d’amitié et de dynamisme prometteur pour l’avenir. Vivement la rentrée !