Non à la violence : un rassemblement spontané à Chalon-sur-Saône

Des rassemblements se sont tenus ce lundi 3 juillet un peu partout dans le pays, à l'initiative de l'Association des maires de France, y compris à Chalon-sur-Saône.

À midi, une trentaine de personnes se sont réunies spontanément devant les marches de l'Hôtel de Ville pour non à la violence contre les élus, dire non aux violences qui secouent le pays et aux agressions dont sont victimes les élus de la République qui se battent quotidiennement aux côtés de leurs concitoyens et appeler à un retour à la paix civile.

Aucun élu n'était présent, à l'exception de la vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, Annie Lombard, venue ici à titre personnel.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati