Sortie scolaire à l’espace nautique Adrien Hardy pour les élèves de 6ème du collège « Le Devoir »

Au programme de cette journée : de l’aviron bien sûr !

En effet, le collège Saint-Charles, depuis la rentrée de septembre, est doté d’une section sportive « aviron ».

Cette journée était aussi l’occasion pour les élèves de la classe de 6ème D de mettre à l’eau leurs « bateaux en carton », projet commun avec leurs professeurs de mathématiques et de technologie Messieurs Arnaud Vannier et Philippe Launey.

En effet, ce projet initié par Monsieur Vannier et suivi avec engouement par Monsieur Launey était une première pour les deux professeurs !

« C’était intéressant au niveau pédagogique dans nos deux disciplines, en géométrie tout d’abord avec l’élaboration des maquettes et au niveau de la construction pour l’aspect plus technique » a expliqué le professeur de mathématiques à Info Chalon.

Les élèves, enjoués, ont donc relevé le défi d’aller sur l’eau avec les bateaux, résultats d’un travail intensif depuis plusieurs mois en classe.

Un pari réussi pour la classe de 6ème D et leurs professeurs puisque tous les élèves ont pu ramer à bord de leurs « bolides » sur la Saône ce jeudi.

Au total, ce sont 6 bateaux qui ont été fabriqués par les élèves.

Les professeurs remercient vivement la cartonnerie « Laurent » pour la fourniture de l’ensemble du carton qui à servi à la conception des bateaux.

Pour cette journée sur l’eau, les élèves ont donc aussi pu bénéficier d’une initiation à l’aviron.

« Quoi de mieux en guise de sortie de fin d’année que de profiter de ce beau lieu de travail qu’est la Saône ! » a alors indiqué Jean-Pierre Boulay, professeur d’EPS et responsable de la section sportive collégienne.

« C’est aussi l’occasion peut être de créer des émules et de recruter de nouveaux élèves pour la section aviron de l’an prochain » a lancé le professeur.

Et vu l’engouement des élèves observé par Info Chalon, il ne fait aucun doute qu’au terme de cette journée, certains sont venus frapper à la porte de Monsieur Boulay !

Pour épauler le professeur dans le déroulement et les explications de cette discipline sportive, certains élèves de la section sportive des niveaux 6ème à 4ème avaient été réquisitionnés pour la journée.

Tous prenaient leur travail très à cœur et on pu partager leur passion avec leurs jeunes camarades de 6ème.

Au terme de cette journée conviviale et sportive, les élèves de la section sportive ont d’ailleurs reçu une médaille de champion d’académie d’aviron UNSS en présence de Mesdames Millon et Simonet directrices adjointes du collège Saint Charles et de Monsieur Troubat, chef d'établissement. Ce dernier a félicité les élèves pour le travail engagé depuis le début de l'année au sein de l'association sportive du collège en partenariat avec le club d'aviron de Chalon.

Place au repos maintenant pour les élèves et leurs professeurs qui seront en congés d’été dès ce samedi 8 juillet.

Amandine Cerrone.