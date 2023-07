À vous d'inventer la Ville : Ajout de végétation derrière le Collège Saint-Dominique

Un projet «À vous d'inventer la Ville» pour le quartier de la Citadelle voté en 2021. Plus de détails avec Info Chalon.

Cet ajout de végétalisation est une réalisation livrée dans le cadre de l'appel à projets «À vous d'inventer la Ville» organisé par la Ville de Chalon-sur-Saône pour améliorer le quotidien des habitants du quartier de la Citadelle.

Les travaux ont été réalisés derrière l'entrée du collège Saint-Dominique (rue Professeur Leriche) entre mars et avril 2023 et IDE VERDE est le maître d'œuvre de ce projet, en collabaration avec le Service des Espaces Verts, pour un budget de 6275 euros.

Avec réalisation d'une fosse de plantation (4 m X 1,2 m X 2) à 1,5 mètre du mur de l'école et plantation de deux arbres de petite taille en pleine terre, des frênes boule à fleurs (Fraxinus ornus "Meczek") et du lierre d'Algérie (Hedera algeriensis Bellecour), un couvre-sol idéal et très résistant. 4 banquettes de 1,5 mètre ont été disposés autour des arbres.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati