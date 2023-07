Collège Camille Chevalier : 80 élèves participent à la comédie musicale ‘Polars et Compagnie’

Info-chalon a assisté à la répétition costumée!

Depuis la rentrée scolaire, Gaétan Maire, professeur des classes Cham et Chorale, assisté de 80 enfants âgés de 11 à 18 ans (6ème à 3ème et des lycéens amis des élèves) travaillent sur la comédie musicale ‘Polars et Compagnie’.

Une mise en scène qui tourne autour de l’univers des truands et des policiers des années 30, le tout sur des musiques telles que : ‘La goualante du pauvre Jean’, ‘Clap yo hands’ (de George Gershwin), Sing Sing Sing (de Benny Goodman)…

Et de danses et chorégraphies mises en scène par Lysiane Magnet, Professeur de Danse au Conservatoire du Grand Chalon.

Info-chalon a assisté à la répétition costumée à 16 heures 15, le lundi 3juillet avant la grande première à 20 heures, pour constater que ce spectacle allait sans aucun doute avoir un grand succès auprès du public.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B