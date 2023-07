"Conseil municipal du mardi 4 juillet : un ordre du jour bien pauvre qui démontre la déroute financière de la Ville et le peu d’ambition du maire et de sa majorité pour Chalon"

Communiqué de presse des Elus municipaux de Cultivons Chalon

Nous sommes alarmés par les graves événements qui se sont déroulés dans de nombreux quartiers en France et dans notre région. Nous déplorons la mort de Nahel M, jeune homme de 17 ans tué lors d’un contrôle de police qui n’aurait jamais dû se terminer ainsi et que nous réprouvons. Nous condamnons les pillages qui en ont découlé. Nous condamnons également les atteintes aux biens et aux personnes des élus et de leurs proches, à Saint-Brevin, L’Haÿ-les-Roses et dans d’autres localités depuis plusieurs mois.

Chalon-sur-Saône a connu des dégradations qui ne sont pas acceptables. Nous voulons également assurer de notre soutien le policier municipal chalonnais dont la vie a été mise en danger.

Ces violences, ces comportements déviants, d’où qu’ils viennent, doivent être fermement condamnés et sanctionnés par la justice, une justice sereine et équitable. Mais ils sont aussi la marque criante de l’absence des services publics dans de nombreux quartiers ou dans la ruralité, ainsi que du manque de formation des forces de l’ordre.

Les réponses à apporter sont complexes. Certaines seront longues à porter leurs fruits. Mais elles existent et il est de notre responsabilité de restaurer la confiance car la stigmatisation d’une corporation ou d’une catégorie d’habitants ne fera qu’attiser le ressentiment sans apporter de solutions durables.

La réponse sécuritaire de Gilles Platret est une réponse à courte vue, dogmatique, qui n’offre pas de perspectives.

Chacune et chacun doit pouvoir vivre sereinement dans son quartier. Mais la préoccupation d’une municipalité doit être également de mener des actions fortes pour lutter contre les inégalités et préparer l’avenir de sa ville et de ses habitants.

Alors que la situation sociale se tend dangereusement, que nous sommes désormais atteints par le réchauffement climatique, que notre ville fait face au vieillissement de sa population, le conseil municipal de ce jour ne contient aucun point relatif au logement, à l’éducation, à la parentalité, à la formation, ou à l’environnement. Le sport et la culture ne vont bénéficier que de quelques subsides qui sont très loin de compenser la perte de 25% de leurs subventions, soit 500 000 euros par an depuis 2015.

Les maisons de quartier manquent notoirement de moyens pour mener des actions de fond auprès des habitants. Le logement social a été abandonné depuis de longues années, par la Ville comme par le Grand Chalon. Le prix des logements neufs est prohibitif pour beaucoup. Les mobilités sont réduites à la plus simple expression. Il n’y a aucune politique éducative ambitieuse. Si le gros des investissements est concentré depuis de longues années au centre-ville, c’est l’ensemble des quartiers qui est pénalisé par le peu d’actions sociale et d’aménagements urbains destinés à toutes et tous, enfants, femmes ou séniors.

Gilles Platret, en 2014, avait promis un conseil municipal par mois. En 2022, nous sommes arrivés péniblement aux quatre conseils obligatoires légalement. L’ordre du jour de celui qui se tient ce mardi soir est bien mince et traduit à la fois la déroute financière de notre ville et le manque d’ambition sociale et environnementale de son maire et de l’ensemble des élus de sa majorité. C’est très préoccupant pour Chalon.

Nathalie LEBLANC

Sébastien LAGOUTTE

Laurent CAGNE