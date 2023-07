AVIS DE DECES - Monsieur Michel BRENOT

CHALON-SUR-SAÔNE



Simone, son épouse ;

Pascal et Sophie, Patrick et Nathalie, ses fils et ses belles-filles ;

Julie, Charlotte, Alyssia, Quentin, Lucie, Eva, Roxane, Nathan, Flora, ses petits-enfants ;

son beau-frère et ses belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel BRENOT

« Ancien Combattant d'Indochine et d'Algérie »

survenu le 1er juillet 2023,

à l'âge de 89 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 11 juillet 2023, à 10 heures, en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône, suivies de sa crémation dans l'intimité familiale.

Pas de plaques, pas de fleurs.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.