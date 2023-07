CARNET ROSE ET BLEU - Bienvenue à Tiago et Nélia

Tiago et Nélia BOUTON sont nés le 30 juin à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Ils sont les deux premiers enfants de Yohann BOUTON et les deuxième et troisième de Sandra BOUTON FONTANY. La maman est secrétaire comptable et le papa est technico-commercial. La famille réside à Louhans.