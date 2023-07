Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : ‘Bagelstein’ venez découvrir de nombreuses spécialités culinaires

Une restauration à consommer sur place où à emporter.

Installée depuis le mercredi 28 juin, 11 boulevard de la République à Chalon-sur-Saône, la franchise Bagelstein ‘Beaux & Frères’ créée en 1789 vient d’ouvrir ses portes à Chalon. Cette enseigne s’est installée en plein centre ville, pour vous proposer, dans un cadre très cosy, des spécialités sucrées et salées à consommer sur place ou à emporter.

Bagels salés (au poulet, au pastrami, à la mozza, à l’avocat, à la mousse de thon, au saumon fumé …), bagels sucrés (nutella, spéculos, beurre de cacahuètes, caramel beurre salé, confiture), bagels non garnis, mini bagels… mais aussi salades (Caesar palace, Sicile, Superbowl…) frites et desserts tels que : Cookies, muffins, crumble, glaces, vice cream mais aussi boissons froides et chaudes aromatisées ou gourmandes (frappés, thés glacés…), dans ce commerce où l’on privilégie le fait maison, vous trouverez à coup sur de quoi vous restaurer ou vous désaltérer.

Sur place, Raphaël Duclos (originaire du Clunysois) et son épouse Sandra (chalonnaise) assistés de leurs employés Jimmy et Béatrice vous accueilleront de 10 heures à 19 heures du mardi au jeudi et de 10 heures à 21 heures 30 le vendredi et samedi (fermé le dimanche et lundi).

Cet établissement de restauration vous propose également de nombreuses formules. Réservation au 09 87 39 69 33 ou sur tél mobile 06 59 05 76 62

Une adresse à découvrir…

J.P.B