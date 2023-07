Rugby : place à la saison 2023 - 2024 pour le CRC

Maintenu en Régional 2 ( ex Promotion d’Honneur), le Chatenoy Rugby Club (CRC) a fait le point de la saison écoulée et se place déjà pour la saison 2023 - 2024.

Assemblée générale classique pourrait-on dire, l’occasion de faire les bilans concernant les activités, les finances, le sportif d’une saison d’apprentissage en Régional 2 ou Promotion d’Honneur suite à la volonté de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de rugby et celle de son équipe dirigeante, de voir le club Châtenoyen revenir à des niveaux supérieurs. Le club a un passé sportif indéniable tant du coté seniors que du coté des jeunes de l’Ecole de Rugby.

Une saison écoulée certes difficile avec un excellent apprentissage pour l’avenir, tant sur le plan de l’organisation interne, mais aussi et surtout le plus important, sur le plan sportif.

Deux équipes Seniors engagées dans le Championnat Régional respectant ainsi leur engagement au regard du règlement sportif. Au terme de la saison l’équipe Première a obtenu le maintien et l’équipe Réserve a su se placer dans les hauteurs du classement. A cela s’ajoutent les jeunes pousses qui sont dans l’Ecole de rugby, laquelle a pu aligner quelques 30 enfants en U6 U8 10. ( nous y reviendrons par ailleurs)

Un bon bilan sportif grâce à la volonté des joueurs de tous âges, à l’équipe dirigeante et aux parents qui se sont investis pour soutenir la démarche sportive du CRC, le tout dans une ambiance chaleureuse, conviviale comme on sait le faire au CRC.

En route pour la saison 2023 - 2024

Le rapport moral de la co-présidence, Tony Pandrot et Thomas Bouillot, a surtout mis l’accent sur la future saison dont le premier match est annoncé la 17 septembre 2023, sur le terrain de Charréconduit contre Vesoul.

Comme l’a fait constater le rapport, il y a des départs pour différentes raisons, c’est le propre dans chaque inter-saison, il y a surtout des arrivées depuis l’ouverture des mutations et des demandes de licences. info-chalon.com reviendra prochainement sur l’ensemble des nouveaux joueurs ayant intégré le club pour cette nouvelle saison.

Ce que l’on peut déjà annoncer, il y a du nouveau coté staff. En effet Guillaume Bollereau après ces quelques saisons données au CRC, bénévolement, avait annoncé son retrait en fin de cette saison. La Présidence s’est mise en quête d’un nouvel entraineur pour seconder David Touam désormais muni de son Brevet Fédéral d’Entraineur, il entrainera les avants la saison prochaine.

Trois nouveaux membres dans le staff

Le bruit courrait depuis de nombreuses semaines concernant l’arrivée de Jean-Charles Balency. C’est désormais officiel, ce Châtenoyen de formation, passé par les Juniors Reichel du RC Chalon (petit clin d’oeil !), a décidé de revenir entrainer après avoir oeuvré comme entraineur au sein du RC Chagny durant 5 ans, club voisin de Fédérale 3. Il sera chargé de l’entrainement des 3/4.

Pour aider le binôme d’entraineurs, Thomas Huguenot sera préparateur physique et Jean-Baptiste Alix officiera comme soigneur.

Le staffe pourra compter sur une soixantaine de joueurs pour former les deux équipes sachant qu’une vingtaine de nouveaux joueurs a déjà signé les licences.

« Un recrutement que nous jugeons intelligent et cohérent avec des joueurs d’expérience. Certains connaissaient le club et d’autres ont accepté un nouveau challenge. Un effectif plus étoffé, plus expérimenté et encore plus talentueux ce qui nous permet d’aligner deux équipes compétitives. » a souligné le co-président Tony Pandrot.

Une poule de costauds

Pour la saison qui s’annonce il faudra s’aligner face à des équipes aguerries au niveau Régional 2. La poule est constituée de 10 clubs : RC Dôle; Verdun sur le Doubs, Seurre, Saône-Seille (Simandre), St Appolinaire, Chenove, Toucy, Morteau Plateau 25, Vesoul et Chatenoy le Royal.

Pour être prêt au plus vite, le staff a décidé de reprendre les entrainements à partir du mercredi 5 juillet 2023 ( 18h30) et compte sur le plus grand nombre pour se préparer durant cette période de vacances d’été. Il est bon de rappeler que les entrainements ont lieu le mercredi et le vendredi de 18h30 à 21h et un premier match amicale est prévu le 28 Aout 2023 contre Louhans.

Une assemblée générale qui s’est déroulée en présence du maire de Châtenoy le Royal et Conseiller départemental, Vincent Bergeret assisté de son adjoint aux Sports Henri Lombard; Daniel Rebillard, président de l’Office Municipal des Sports et de Philippe Leger, membre du bureau de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de rugby et représentant le président Jean-François Contant excusé pour raison de présence au sein du nouveau bureau de la FFR. L’unanimité a été de rigueur de la part des autorités présentes pour féliciter et remercier le CRC pour son travail sportif et éducatif.

JC Reynaud