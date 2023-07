Le Village des Alternatives de Fragnes la Loyère a fermé ses portes.

Pour la première fois dans le Chalonnais, un grand rassemblement d’initiatives écologiques et solidaires s’est tenu à Fragnes la Loyère le week end dernier, organisé par ACTE (Association chalonnaise pour une transition écologique et citoyenne).

Six films et autant de conférences-débats, une soixantaine de stands de producteurs et d’associations le dimanche, des animations pour les enfants, des expos de photographes, de peintres, de création textile, une conteuse, un bal folk, deux concerts… des repas de qualité, une buvette qui n’a jamais chômé… quatre-vingt bénévoles toujours sur le terrain ; une belle effervescence autour d’idées pour vivre mieux sur notre planète et particulièrement dans notre région.

La présence de Jean-Luc Delpeuch, président de la Communauté de communes du Clunisois, de Marie-Monique Robin, écrivaine et réalisatrice de nombreux films dont « la fabrique des pandémies », le soutien de Monsieur Gaudray, maire de Fragnes et de son équipe, ainsi que beaucoup d’acteurs de l’économie solidaire, de l’écologie participative, de la solidarité ont fait de cet évènement une plateforme d’échanges et d’expression qui portera forcément ses fruits dans l’avenir.

Un autre Village des alternatives est-il possible ?



ACTE : https://www.chalontransition.org/