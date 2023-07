Philippe LOMBARD a remis les clés de l’agence IMMO de France CARTALLIER à son successeur Marlène LOUIS

Après 28 ans de bons et loyaux services en tant que Directeur au sein de l’agence IMMO de France CARTALLIER, Philippe LOMBARD part à la retraite et cède son poste à Marlène LOUIS.



« Ce fut pour moi un véritable plaisir de travailler au poste de Directeur dans une entreprise qui, tout en étant une agence immobilière locale de proximité, bénéficie d’un soutien logistique, informatique et juridique, apporté par SLCI. Cela nous a toujours permis de placer notre client au centre de nos préoccupations.

Je quitte mes fonctions totalement rasséréné compte tenu de la présence de Catherine JULLIEN-MARTIN qui, en tant que Directrice Adjointe, d’une part m’a permis de travailler à mi-temps ces 9 dernières années sereinement entre IMMO de France Mâcon et IMMO de France CARTALLIER et d’autre part saura parfaitement assister Marlène LOUIS.

Je suis fier de laisser les clés de l’agence IMMO de France CARTALLIER à Marlène qui a toutes les compétences et valeurs requises. » Philippe LOMBARD



Philippe LOMBARD ex Directeur, Catherine JULLIEN-MARTIN Directrice Adjointe,

Marlène LOUIS nouvelle Directrice de l’agence IMMO de France CARTALLIER

Avec ses 18 ans d’expérience dans le domaine de l’immobilier, Marlène LOUIS réalise son envie d’entrepreneuriat au sein l’agence IMMO de France CARTALLIER



« À la fin de mes études, j’ai intégré Neyrat Immobilier. Je suis arrivée à peu près en même temps que la reprise de Neyrat Immobilier par Bastien Neyrat suite au départ à la retraite de son papa. Nous avons ensemble mis tout en œuvre pour obtenir la certification ISO 9001 dont j’avais la responsabilité. J’ai travaillé durant 18 ans chez Neyrat Immobilier en occupant différents postes qui m’ont permis d’apprendre et d’évoluer : assistante copropriété, gestionnaire copropriété, responsable copropriété, responsable syndic et pour finir responsable d’agence à Chalon et Louhans.

Le départ à la retraite de Philippe LOMBARD qui occupait le poste de Directeur de l’agence IMMO de France CARTALLIER est une réelle opportunité pour moi. Celle de réaliser mon envie de gérer une entreprise dans sa globalité, de créer de la synergie entre les différents services, tout en restant à Chalon/Saône, ma ville natale, ma ville de cœur. De plus, IMMO de France CARTALLIER coche toutes les cases qui me correspondent, de la taille de la structure aux valeurs humaines en passant par sa renommée.»

Marlène LOUIS



À propos de l’agence IMMO de France CARTALLIER



Créée en 1977 l’agence immobilière CARTALLIER propose un conseil global en matière de TRANSACTION (ACHAT/VENTE), commercialisation de programmes neufs en partenariat avec les promoteurs immobiliers mais également dans les services de LOCATION, GERANCE et SYNDIC DE COPROPRIETES.



Avec l’agence IMMO de France CARTALLIER à vos côtés depuis 46 ans, vous bénéficiez :



D’une équipe, composée de 16 personnes tous services confondus, régulièrement formée aux évolutions législatives et juridiques.



D’un accompagnement pour la rénovation énergétique : tout un chacun bénéficie de longue date d’un accompagnement afin d’augmenter la performance énergétique de son habitation et ainsi réduire durablement ses charges.



De plus, dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique, de nouvelles obligations s’imposent aux propriétaires.



Promulguée en août 2021, la loi climat et résilience, implique depuis août 2022, selon un calendrier précis et selon le nombre de lots par copropriété, le gel des loyers dans les locations dites « passoires thermiques » (classés F et G), l’obligation d’un diagnostic énergétique pour les logements (classés F et G) ainsi qu’un plan pluriannuel de travaux (PPT) si nécessaire.



Agence appartenant à la Compagnie Immobilière Bourgogne Franche Comté Allier comme 4 autres agences régionales et partenaire du groupe SLCI (Société Lyonnaise de Coordination Immobilière), l’agence IMMO de France CARTALLIER est adhérent de la FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier) pour des raisons de synergie et de qualité d’informations et de formations.





9 Place de l’Obélisque

71100 Chalon/Saône



03 85 42 71 70



cartallierimmo@cibfca.fr



www.immodefrance-chalon.com

