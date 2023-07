"Résister face à l'autoritarisme et au racisme !" plaide le NPA Saône et Loire

La séquence politique que nous vivons est une leçon de choses. Les oppriméEs devraient accepter de se faire exécuter tandis que les dirigeants réclament davantage de permis de tuer pour la police. Peines « exemplaires » pour les uns, circonstances atténuantes pour les autres : il est urgent de mettre un terme à cette violence institutionnelle antisociale et raciste.

Une violence systémique

Violences sociales, racistes et coloniales, sexistes, écocides... Dans les institutions ou dans la rue, l'autoritarisme est devenue une composante essentielle de la gouvernance de l'État français. Les derniers gouvernements (Sarkozy, Hollande et Macron), se sont taillés un arsenal juridique sur mesure pour toujours plus légaliser le recours à la violence. La loi de février 2017, prescrite par Bernard Cazeneuve, qui a assoupli les conditions dans lesquelles les forces de police peuvent utiliser leur arme, explique pour une large part les 13 décès enregistrés en 2022 pour « refus d’obtempérer ». La police nationale s'est muée en milice au service des classes dirigeantes.

Macron qualifie comme un « fait inexplicable » le meurtre de Nahel. Mais celui-ci n'a pas été perpétré par des « brebis galeuses ». Il s'inscrit dans cette gestion ultra-violente du maintien de l'ordre, combinée à un racisme structurel. Le gouvernement prétend agir au nom de l’État de droit et du monopole exclusif de la violence, et pourtant à Chambéry, Lyon, Lorient ou encore Angers, des milices fascistes, proférant des slogans racistes, ont pu en toute impunité se substituer aux policiers. Les milliers d’interpellations, les centaines de comparutions immédiates et les peines élevées qui s’abattent sur les jeunes des quartiers populaires sont encore la démonstration de ce traitement à géométrie variable.

Résister pour la justice !

Le refus de se plier aux appels à un « retour au calme » est compréhensible quand cette injonction vient de ceux qui, par leurs politiques antisociales et discriminatoires, violentent chaque jour la population des quartiers populaires. Leur « calme », c’est l’oppression et la violence, qui devraient être subies sans réagir.

Les destructions qui ont eu lieu ces derniers jours nous renvoient à la figure la violence d'un système qui ne cesse de fracturer le pays. Une brutalité installée qui s'exerce sur les populations les plus fragilisées : le racisme, la pauvreté, la relégation urbaine, aggravées par l'inflation, la destruction des services public, la réforme de l'assurance chômage... Et lorsque les « condamnations » viennent de ceux qui détruisent nos vies et la planète par leur défense d’un capitalisme qui exploite l’humanité et la nature, elles sont d’un cynisme révoltant.

Plus jamais ça !

Il est urgent de renverser la vapeur. Pour toutes les victimes de violence policières, exiger la condamnation des coupables, le dédommagement des familles. Plus largement, il faut imposer dans le débat public une critique radicale de la police, institution raciste gangrenée par l'extrême droite. Et afin d'éviter de nouveaux meurtres, de nouvelles mutilations, la police en contact avec la population doit immédiatement être désarmée.

Les révoltes parties de Nanterre sont parties intégrantes du mouvement social. Avec le meurtre de Nahel c'est bien l'ensemble de notre camp social qui est attaqué. De la répression de tous les derniers mouvements sociaux (loi travail, réformes des retraites) et écologiques comme à Sainte-Soline, en passant par la dissolution des Soulèvements de la Terre, la logique de répression est la même. La gauche sociale et politique doit donc soutenir sans réserve cette colère légitime mais également participer à l'étendre. Partout, nous devons impulser des fronts autour d'un « Plus jamais ça » regroupant partis, syndicats, associations, collectifs et impulser des initiatives de soutien aux jeunes réprimés, devant les mairies, les préfectures… Plus largement il faut construire une riposte antiraciste, démocratique et sociale, radicale et unitaire, à la hauteur des attaques, contre Macron et son gouvernement.

Une gauche qui perd la boule !

Aussi, nous ne pouvons nous associer aux représentants de cette gauche dite "républicaine" qui depuis plusieurs années cautionne cette montée de l'autoritarisme. Nous ne pouvons nous reconnaître dans leur dérive sécuritaire : certains d'entre eux ont manifesté en 2017 avec des élus d'extrême droite et les syndicats policiers qui dénonçaient le laxisme de la justice et qui appellent aujourd'hui à entrer en guerre contre “les nuisibles”. Ils reprennent sans ambiguïté les éléments de langage de Marine Le Pen et d'Eric Zemmour et répondent à ce défi de cohésion sociale, par des propositions essentiellement répressives, sévérité de la justice, création de milliers de postes de policiers. Par imprudence et pire, probablement par cynisme électoraliste, ils se couchent devant la déferlante de l'exclusion. Des responsables politiques qui, en 2027, les yeux mouillés, le soir du premier tour de l'élection présidentielle, appelleront encore à faire barrage à l'extrême droite. Le NPA appelle de ses voeux à un sursaut fraternel pour éviter cette malédiction.



NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) 71