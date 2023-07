Conseil des jeunes de Chalon-sur-Saône : dernière séance

Mercredi 5 juillet, les élus du Conseil des jeunes de Chalon-sur-Saône ont tenu leur dernière session, après un an de mandat. Plus de détails avec Info Chalon.

En novembre 2022, 24 jeunes Chalonnais âgés de 11 à 15 ans étaient sortis victorieux des élections qui s'étaient déroulées dans les 6 collèges publics et privés de Chalon-sur-Saône.

Mercredi 5 juillet 2023, en fin d'après-midi, après un an d'exercice au sein du Conseil municipal des Jeunes et des Enfants (CDJ) et une quinzaine de rencontres, ils rendaient leur écharpe tricolore.

Une dernière séance a été organisée pour l’occasion en présence du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, de son adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Valérie Maurer, de sa conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, Isabel Paulo, et de son conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Serge Rosinoff.

Le rôle du CDJ est de :

— sensibiliser ses membres à la citoyenneté et aux valeurs démocratiques

— créer un lieu d'échange entre les jeunes et la municipalité

— faire émerger des actions et des projets concrets pour les jeunes Chalonnais

Cette dernière session a été l'occasion, pour les jeunes élus, de revenir sur les temps forts de leur mandat. Ainsi, le 24 janvier 2023, ils participaient à la cérémonie ds vœux aux corps constitués.

En plus des réunions, 3 temps citoyens ont été proposés : un premier le 31 mai avec la visite de l'Espace des Arts, un deuxième le 5 avril pour l'exposition «Moi Jeune Citoyen» avec le Contrat local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) et un troisième temps le 26 avril pour rencontrer la Société des membres de la Légion d'Honneur.

Parmi les projets proposés, il y avait le voyage à Strasbourg du 6 au 8 février. Lors de ce voyage, les jeunes ont pu découvrir la ville, le Parlement européen et le camp de concentration de Natzweiler-Struthof.

La journée du 4 mai, ils ont participé à l'organisation du rallye citoyen «Educapcity» où 300 jeunes Chalonnais répartis en 48 équipes ont parcouru la Ville par points d'étapes à la rencontre d'associations, d'institutions et de services de la collectivité.

Le rôle des membres du CDJ dans l'organisation du rallye citoyen «Educapcity» :

En amont :

—Réfléxion sur le parcours des équipes et des différents points d'étapes.

Le jour J :

— Accueil des équipes participantes.

— Contrôle du comportement des équipes en ville (les mauvais comportements sont sanctionnés par des pénalités de points)

— Distribution des déjeuners lors de la pause au square Chabas.

La meilleure équipe de chacun des 6 collèges Chalonnais a été qualifiée pour la finale Edu'Capitale à Paris les 21 et 22 juin. L'équipe gagnante «Saint-Dominique» a remporté le trophée Educap'City 2023.

Lors du classement Edu'Capitale, Le Devoir a fini 16ème, Saint-Dominique 51ème, Robert Doisneau 57ème, Jean Vilar 74ème, et Camille Chevalier 98ème.

Pour finir, les jeunes du CDJ ont organisé une soirée festive post-brevet pour les élèves Chalonnais de 3ème.

Le rôle des membres :

— Choix du style et de la playlist musicale

— Organisation du déroulé de la soirée

— Installation et mise en place de la cour des Abattoirs

— Gestion de la buvette et du buffet.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati