9e édition de Partir en Livre en Bourgogne-Franche-Comté - Le Livrodrome fait étape à Chalon-sur-Saône le mardi 11 juillet

Au cœur de la très riche programmation de cette 9e édition de Partir en Livre, le Livrodrome, parc d'attractions littéraires, se déplacera lors de 8 étapes à travers la France, pour aller à la rencontre des enfants et partager ensemble le plaisir de lire.

Pour la 6e étape de ce tour de France, le Livrodrome fait escale à Chalon-sur-Saône, de 9h à 18h, au Square Chabas et proposera au public 16 attractions parmi lesquelles : tatouages manga, ordonnances littéraires, bibliothèque suspendue, graff, ateliers de création et de découverte des métiers du livre, salon numérique.



De nombreuses rencontres avec des auteurs et plus de 600 Chèque Lire offerts



De nombreux autrices, auteurs, illustratrices, illustrateurs seront présents à Chalon-sur-Saône : Annelise Heurtier (Des Sauvages et des Hommes), Delphine Pessin (Le journal d´Héloïse), Fabien Dalmasso (Lil´ Berry), Swann Meralli et Arthur du Cocteau (Elizabeth et Diego), Anne Loyer (Filles Uniques), l’Atelier du Coin…



Grâce au Centre national du livre et de la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône, plus de 600 Chèque Lire seront offerts aux participants de cette journée exceptionnelle.

Plus de 200 événements dans la région Bourgogne-Franche-Comté

Organisé par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture, Partir en Livre est le grand rendez-vous littéraire donné aux enfants, aux adolescents et à leur famille durant la période estivale. Pour sa 9e édition placée sous le signe de la liberté, la manifestation est parrainée par Antoine Dole alias Mr. Tan, l’illustratrice Diane Le Feyer, créateurs de la série Mortelle Adèle, et le magicien humoriste Éric Antoine.



Plus de 5 700 événements sont prévus du 22 juin au 23 juillet 2023, dont plus de 200 dans la région Bourgogne-Franche-Comté.