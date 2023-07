VIOLENCES URBAINES - La Chambre des Métiers des de l'artisanat Bourgogne-Franche Comté réactive sa cellule d'urgence

Artisan et vous avez été victime de dégradation ou de pillage suite aux violences urbaines qui sont survenues ces derniers jours ? Les conseillers de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Bourgogne Franche-Comté se mobilisent pour vous apporter leur soutien et répondre à vos questions.

Notre cellule d'urgence :

Par téléphone au 03.80.28.81.12

Via notre formulaire de mise en relation

Les mesures destinées aux professionnels impactés

Bruno Le Maire (Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique) et Olivia Grégoire (Ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme) ont présenté le 1er juillet une série de réponses en soutien aux professionnels dont les commerces ont été impactés par des pillages et des dégradations ces derniers jours.

Le secteur de la banque assurance s’engage aux côtés des professionnels

La Banque Populaire a notamment mis en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement des clients victimes de dégradations au cours des derniers jours.