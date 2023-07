Lancement de la soirée d’ouverture du Rallye de la Côte Chalonnaise chez Renault Sodirac Chalon

Trois événements en un dont a profité plus de 300 personnes présentent à la soirée !

Jeudi 6 juillet à partir de 19 heures, avait lieu le lancement de la soirée d’ouverture du Rallye de la côte Chalonnaise à Renault Sodirac Chalon qui présentait également son véhicule Espace sorti dernièrement ainsi que la présentation de l’alpine A 310 R du Centre Alpine du Groupe Renault Thivolle de Villefranche-sur-Saône.

Une soirée de lancement qui se déroulait en présence d’Alexandre Cousty, Directeur de Renault Sodirac Chalon assisté de ses collaborateurs, de Philippe Protheau et Jacky Bertrand, Directeurs du Rallye de la Côte Chalonnaise, assistés de tous les bénévoles, de Pierre Guillaume, Directeur du Centre Alpine du Groupe Renault Thivolle de Villefranche-sur-Saône, assisté de ses collaborateurs… ainsi que de nombreuses personnalités et élus : Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des Associations sportives, de Fabrice Faradji, Conseiller Municipal , Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, de Jean Luc Durand, Vice-président à l’O.M.S …

Une soirée suivie d’un somptueux buffet offert aux convives,

Et animée par le D.J Jérôme Chretin de la société Led to Events,

Extrait du discours prononcé par le Directeur du Rallye de la Côte Chalonnaise, Philippe Protheau : « Bonsoir à toutes et à tous ! Je suis très heureux avec toute l’équipe de bénévoles du Rallye de la Côte Chalonnaise, avec toute l’équipe de Renault Sodirac Chalon et avec le Centre Alpine du Groupe Renault Thivolle de Villefranche-sur-Saône partenaire historique du Rallye, de vous recevoir ce soir chez Renault Sodirac Chalon. C’est une réception qui se veut assez exceptionnelle grâce au Centre Alpine du Groupe Renault Thivolle de Villefranche-sur-Saône […] Le 32ème rallye de la Côte chalonnaise sera une édition un petit peu spéciale cette année parce que nous rentrons pour la première fois dans le championnat suisse des rallyes donc on aura une coupe de France des rallyes et le championnat suisse des rallyes et nous en sommes ravis […] On partira cette année avec 135 engagés malgré quelques forfaits pour des raisons professionnelles. 98 concurrents en moderne, 19 concurrents en VHC et 19 concurrents en VHRS donc c’est une belle édition pour nous ! Une édition qui se veut de plus en plus internationale avec des pilotes suisses, belges, italiens et français ; un rallye qui réunira aussi un très beau plateau de voitures pour des victoires scratchs mais aussi des amateurs qui viennent aussi avec des voitures beaucoup plus modestes mais il ne faut pas oublier que sans ces amateurs, ce rallye ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui alors merci à eux. Merci aussi aux élus qui sont présents, à tous nos partenaires, dont l’O.M.S qui est devenu partenaire depuis une semaine et la présence ce soir de son Président. Nous avons la chance aussi d’avoir des pilotes chevronnés et reconnus qui nous ont amené des belles automobiles comme Christophe Vaison, 32 rallyes de la Côte chalonnaise, 17 podiums, 14 scratchs… Jean François Masson qui nous a amené une belle A 110 qui vient de Monaco […] Alors merci à tout le monde, merci à vous d’être présents et bonne soirée ! ».

Alexandre Cousty qui confiait à info-chalon.com : « Ce soir, on est rassemblé dans un triple cadre ! On est d’abord dans la soirée d’ouverture du Rallye de la Côte Chalonnaise parce que Renault Sodirac Chalon est partenaire depuis de nombreuses années. Ensuite, on en profite pour présenter aussi le nouveau Renault Espace qui vient de sortir sous plusieurs modèle, 5 et 7 places, automatique, Hybride… qui peut-être essayé en concession. C’est pour cela que nous avons invité 250 clients à venir découvrir les voitures du Rallye de la Côte chalonnaise et notre véhicule Espace. Et puis, on en profite aussi pour présenter avec le Centre Alpine du Groupe Renault Thivolle de Villefranche-sur-Saône l’Alpine A 310 R!".

Clin d’œil au nouvel Espace Renault,

A l’Alpine A 310 R,

A la dream team du Rallye de la Côte Chalonnaise

A un petit groupe de bénévoles,

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B