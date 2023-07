Le Clin d’œil d’Info-Beaune : montage de tonnelet avec l’Art du Tonneau samedi à la fête des 100 ans de l’appellation Mercurey

L’art du tonneau sera présent ce samedi à la fête de l’appellation Mercurey avec un atelier de montage de tonnelet de 10 l. Les enfants pourront s’essayer à cet art, dont la société implantée à Vignoles, à côté de Beaune, par Frédéric Gillet a fait sa spécialité en proposant des animations uniques en France où se mêle une plongée dans l’histoire de la tonnellerie vieille de plus de 2 000 ans à la pratique, puisque le public est invité à monter son propre tonneau à travers un atelier original, ludique et participatif.



Cet événement organisé par les viticulteurs de l'appellation Mercurey propose :

- Circuits pédestres commentés sur la vigne et ses métiers sur des parcours de 1, 4 et 6 km entre Mercurey et Saint-Martin-sous-Montaigu.

- Démonstrations de travaux viticoles d’antan et de demain : de la labour à cheval à la pulvérisation par drône en passant par l’art du tonneau, la station météo connectée, le rémouleur affuteur, le sabotier, le tracteur enjambeurs autonome etc…

- Dégustation et vente de vin de l’appellation (kit à 15 € avec verre et 6 tickets dégustation) au caveau de la Chapelle et au caveau divin.

- Visites des ruines du Château de Montaigu (10 h 30, 15 h et 16 h) et visites de l’église de Touches (11 h 30, 17 h et 18 h)

- Balades en calèche

- Restauration de spécialités bourguignonnes