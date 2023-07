Sensibilisation aux cancers pédiatriques : des étudiants de SmartCampus by CCI de Chalon-sur-Saône à la manœuvre

Malgré les progrès de la recherche, le cancer reste la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus d'un an. En France, 500 enfants et adolescents meurent chaque année d'un cancer.

Les étudiants de SmartCampus by CCI de Chalon-sur-Saône ont eu pour mission de travailler sur une conduite de projet. Cette année dans le cadre de leur diplôme en développement commercial, ils représentent l'association Baskets aux pieds, un projet à l'initiative de leur formatrice Émilie Aujas et de leur responsable pédagogique, Anne Colin.

Leur objectif est de sensibiliser la population sur les cancer pédiatriques et son rôle majeur pour apporter une bulle d'oxygène à ces enfants hospitalisés grâce à la réalité virtuelle.

Ce mois-ci, une nouvelle antenne s'ouvrira au CHU de Dijon afin de faire rêver les enfants malades.

Pour arriver à ce projet, ils ont pour mission de mettre en place des actions solidaires afin de récolter des dons et ainsi aider l'association à équiper gratuitement le service oncologie pédiatrique de Dijon ainsi que son personnel soignant et redonner le sourire aux enfants pour une meilleure guérison.

C’est avec la participation des 3 Brasseurs de Chalon-sur-Saône qu’ils ont trouvé une collaboration et pu réaliser une cuvée solidaire brassée sur place.

L'intégralité des fonds récoltés sur les ventes de la bière du mois seront reversés à l’association Basket aux pieds.

«Laurens (Defour), le gérant de l'établissement, et Lucas le brasseur, ont été d'une aide précieuse pour la réalisation de ce projet : une bière blanche aux arômes de cassis, citron, rafraichissante et acidulée pour l'été. Il reste encore quelques litres, n'hésitez pas à contribuer à cette belle action solidaire», précise la formatrice.

Ce vendredi 7 juillet, les étudiants ont présenté leur projet au centre de formation de la CCI à 13 heures 30 et remettre officiellement les fonds récoltés au président de l'association.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati