Autoroute INFO prend ses quartiers d’été !

Une priorité : l’info trafic, pour plus de confort et de sécurité

La première attente des auditeurs d’Autoroute INFO est l’info trafic (85% d’entre eux). En conséquence, Autoroute INFO met en place un ambitieux dispositif humain, technique et éditorial pour réaliser 3 programmes dédiés dont les contenus seront adaptés aux régions traversées pendant le voyage. Ce faisant, l’info trafic sera encore plus réactive, plus utile et plus proche de ses auditeurs.

A tout moment, à chaque évènement « trafic », Autoroute INFO pourra interrompre son programme très localement pour informer sans délai les auditeurs situés dans la zone concernée. Chaque week-end, le dispositif sera complété par plusieurs journalistes qui donneront des temps de parcours estimatifs, issus des données exclusives des sociétés d’autoroutes, des remontées GPS et des reporters sur le terrain.

Une nouveauté : une série philosophique inédite pour apprendre en voyageant

En association avec les éditions Flammarion, les équipes d’Autoroute INFO ont réalisé et produit 20 épisodes basés sur l’ouvrage éponyme de Fabrice Midal, Les Princesses ont toujours raison, sorti le 31 mai dernier. Accessibles aux adultes comme aux enfants, chaque épisode proposera une lecture originale, et souvent décapante, des contes, mythes et légendes qui ont bercé notre enfance : Hansel et Gretel, Peau d’âne, Cendrillon, Le petit chaperon rouge ou encore La Belle et la Bête. Chaque épisode d’un peu plus de 2 minutes 30 sera multi diffusé tout l’été (à partir du samedi 8 juillet), éclairant d’une lumière inédite nos réalités contemporaines. Tous les épisodes sont ré-écoutables à tout moment sur le site autorouteinfo.fr, et aussi disponibles en podcast sur l’application Autoroute INFO et sur toutes les plateformes de musique et podcast en ligne.

Une programmation musicale entièrement repensée

L’acquisition d’un puissant outil informatique de programmation musicale, et l’implication d’une nouvelle équipe menée par Antoine GUENIN, ancien animateur d’NRJ et de Vincent OMLOR ont permis de donner une nouvelle tonalité sur la base d’une recette efficace : une base de diffusion revisitée tous les mois et qui inclut 55 « hits » du moment et 400 titres « gold », titres standards connus et appréciés de tous.

Un studio mobile pour aller à la rencontre des auditeurs

Enfin, Autoroute INFO ira tout l’été à la rencontre de ses auditeurs en déployant son studio mobile au cœur du village d’animations installé sur les aires des autoroutes APRR et AREA. La rédaction interviendra en direct toutes les heures à l’antenne pour faire « vivre » la route des vacances et proposer diverses animations ludiques. Retrouvez les équipes d’Autoroute INFO et découvrez les coulisses de la radio les 8 juillet sur l’aire de la Chaponne (autoroute A6), le 22 juillet sur l’aire du Jura (autoroute A39), le 29 juillet sur l’aire de Mâcon St-Albain (autoroute A6) et le 5 août sur l’aire de la Porte de la Drôme (autoroute A49).

« Autoroute INFO adapte sa grille d’antenne cet été pour être au plus proche de ses auditeurs et de leurs attentes, avec un programme d’accompagnement à la fois musical et éditorial, dynamique et positif, qui complète notre mission d’info trafic : informer nos usagers sur l’état du trafic en temps réel, 24h/24 et 7j/7 en produisant chaque jour près de 440 points trafic diffusés sur 3 programmes sectorisés » déclare Philippe Sablé, directeur de l’antenne.