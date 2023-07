Le député des Yvelines Charles Rodwell en visite sur le Grand Chalon pour s'inspirer des réussites locales

Dans le cadre de la mission qu’il mène auprès de la Première ministre sur l’attractivité de la France et le financement de notre relance industrielle, Charles Rodwell, député de la 1e circonscription des Yvelines, s’est rendu en Saône-et-Loire et notamment sur le Grand Chalon.

Après un petit-déjeuner de travail consacré à la stratégie de développement économique du Grand Chalon portée par Sébastien Martin, et une visite de sa zone d’activités emblématique, SaôneOr, le député Charles Rodwell, a visité plusieurs sites industriels de l’agglomération du Grand Chalon et de la Communauté Urbaine Creusot Montceau :

- L’entreprise Gerresheimer à Chalon-sur-Saône, unique site de production français du groupe allemand spécialiste de la fabrication de flacons en verre pour l’industrie pharmaceutique, soutenue par France 2030 dans le cadre du Plan Santé Innovation 2030 – aux côtés de Sébastien Martin.

- L’Usinerie, pôle de formation, de recherche et d’accompagnement vers « l’industrie du futur », porté par l’agglomération du Grand Chalon – aux côtés de Sébastien Martin.

- L’entreprise Industeel France au Creusot, filiale du groupe ArcelorMittal, fleuron de la production d’aciers spéciaux, notamment pour la filière nucléaire française, fer de lance de la stratégie de décarbonation de l’industrie soutenue par France 2030 – aux côtés de Rémy Rebeyrotte.

- La société Symbiose Technologies, spécialiste de la gestion de l’eau et de la fabrication de systèmes de stockage de liquides, à Montceau-les-Mines – aux côtés de Marie-Claude Jarrot et Louis Margueritte.

Au sein de ces filières stratégiques – l’industrie pharmaceutique, l’acier, le nucléaire et la gestion de l’eau – ces entreprises confirment chaque année leur volonté d’investir massivement et durablement dans le département et dans notre pays. Elles forment un tissu économique solide, avec de l’emploi pérenne, au sein d'un bassin industriel attractif qui permet d’attirer des investissements majeurs et l’implantation de nombreuses entreprises internationales.

À la suite de ces rencontres et de ces visites, Charles Rodwell et Sébastien Martin souhaitent porter un message : les élus locaux jouent un rôle central pour l’attractivité et la relance industrielle de la France. À l’image du département de la Saône-et-Loire et de son formidable tissu économique, la France dispose de tous les atouts pour continuer à attirer les investisseurs du monde entier, au service de la relance industrielle de notre pays.

En Saône-et-Loire, comme dans chacune de nos régions, la relance industrielle de notre pays est la mère de nos batailles. Elle l’est, pas simplement pour produire plus, produire mieux ou cultiver notre indépendance. Elle l’est, parce qu’elle doit permettre à chaque Français de rester maitre de son destin en retrouvant le pouvoir de vivre par son travail, quelle que soit la région dans laquelle il vit.

Pour y parvenir, la Saône-et-Loire peut compter sur la mobilisation d’élus locaux pleinement engagés pour l’attractivité et la relance industrielle de leur territoire, à l’image des élus du Grand Chalon et de la communauté urbaine Creusot Montceau. Elle peut également compter sur l’engagement de ces

entreprises et leurs salariés qui, à l’image de Symbiose Technologies, investissent massivement et pour créer de l’emploi et relancer notre industrie ; et des entreprises internationales qui, à l’image d’Industeel et de Gerresheimer, servent nos intérêts nationaux en investissant en France pour y implanter durablement leurs activités.

L’enjeu clé de notre relance industrielle est donc d’accélérer et faciliter l’implantation d’entreprises françaises et internationales qui servent nos intérêts nationaux. Pour y contribuer, les parlementaires doivent jouer un rôle décisif de relais, pour les élus locaux comme pour les entreprises. C’est l’objet du tour de France engagé depuis plusieurs mois par le député Charles Rodwell, qui l’amène aujourd’hui en Saône- et-Loire, et de la mission qu’il mène actuellement auprès du gouvernement, à la demande de la Première ministre. À l’issue de cette mission, il formulera un ensemble de propositions réglementaires et législatives, pour accélérer et financer la relance industrielle de notre pays.

« Je suis ravi de poursuivre mon tour de France « La France sait Faire ! » aujourd’hui en Saône-et-Loire, dans le cadre de la mission que je mène pour six mois auprès de la Première ministre, sur la réindustrialisation et l’attractivité et de la relance industrielle de la France.

Cette journée m’a permis de rencontrer des élus, des chefs d'entreprises et leurs salariés, qui sont pleinement engagés pour l’attractivité économique la relance industrielle de ce beau département, dont les industries sont si importantes pour notre pays.

La mobilisation des élus locaux est déterminante pour attirer des entreprises et réindustrialiser notre pays, comme l’illustre le succès de la stratégie d’attractivité et développement économique du Grand Chalon et de la communauté urbaine Creusot Montceau. Aux côtés des élus locaux, notre responsabilité politique est d’accélérer et de faciliter l’implantation d'entreprises françaises et internationales qui servent nos intérêts nationaux dans toutes nos régions, pour permettre à tous les Français de retrouver le pouvoir de vivre par leur travail.

C'est l'objet de la mission que je mène pendant six mois auprès du gouvernement à la demande de la Première ministre, et des propositions que je lui remettrai pour renforcer l’attractivité de notre pays et financer notre relance industrielle. » a précisé Charles RODWELL, rapporteur de la mission gouvernementale sur l’attractivité.