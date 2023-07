La sélection de Miss Bourgogne 2023 reçue par la municipalité de Chalon-sur-Saône

Une élection Miss Bourgogne qui aura lieu, cette année à Chalon-sur-Saône, le dimanche 8 octobre 2023 à 15 heures à la salle Marcel Sembat !

Vendredi 7 juillet, à partir de 18 heures 30, dans le Salon d’Honneur de la Mairie, se déroulait la cérémonie de réception de la sélection des candidates à Miss Bourgogne 2023 dont l’élection se déroulera à Chalon-sur-Saône.

Une réception qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de la ville, assisté d’Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de Mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain , de Yves Roger, Vice-Président, chargé de communication et du Comité Miss Bourgogne rattaché à l’organisation Miss France, de Lara Lebretton, Miss Bourgogne 2022 et prix de l’élégance Miss France 2023, de Anne-Marie Marinelli, déléguée au comité Miss Bourgogne, Claudie Jacquelin, bénévole au comité Miss Bourgogne et des 12 candidate à l’élection 2023.

Cette année, 5 candidates pour la Saône et Loire : Coraline Aillard de l’Abergement ST Colombe, Célya Blé-Vernaton de Virey-le-Grand, Jade Floreduz de Fuissé, Luna Lacharme de la Chapelle de Guinchay et Juliette Nadeau de Louhans. 4 candidates pour la Côte d’Or : Léna Clerc de Dijon, Lili Desbuisson de Dijon, Lison Guichard de Villers-la-Faye et Jade Passot, de Nuits Saint Georges. 1 candidate pour l’Yonne : Tanya Pozzo de Monéteau. 2 candidates pour la Nièvre : Carla Lion de Chevenon et Anne Pheulpin de Decize.

Après la présentation de toutes les candidates, par Lara Lebretton,

S’en suivait les allocutions :

D’Yves Roger,

De Lara Lebretton,

Extrait du discours de Gilles Platret: « Mesdemoiselles, merci de votre attention et surtout soyez toutes les bienvenues dans le Salon d’Honneur de la ville qui verra d’ici quelques mois triompher l’une d’entre vous et j’espère en tout cas que vous prendrez un grand plaisir à rencontrer le public chalonnais qui est très chaleureux. C’est aujourd’hui, le grand lancement de l’élection Miss Bourgogne 2023 dans cette ville qui a l’habitude de recevoir cette compétition à laquelle vous participez et c’est à nouveau un grand plaisir que de l’organiser à votre profit cette année encore. C’est aussi un moment important pour nous car la 32ème Miss Bourgogne va être élue à Chalon en cette année et il faut savoir que 15 des élections ce sont déjà déroulées à Chalon. On voit bien à quel point notre ville est au rendez-vous de cet événement. C’est donc la 16ème édition chalonnaise qui se tiendra le dimanche 8 octobre à 15 heures à la salle Marcel Sembat […] L’élection sera diffusée en direct sur YouTube pour que la France entière suive l’événement et les internautes vont voter par SMS pour les candidates qui auront leur faveur [...] Alors je voudrais vous souhaitez à toutes un plein succès […] Soyez à Chalon comme chez vous ! […] Merci encore d’être là et par avance grandes félicitations à vous toutes pour le travail que vous avez déjà fait. Je vous remercie ! ».

S’en suivait une petite présentation et un mini défilé avec dans l’ordre :

Une soirée qui se terminait par un petit pot de l’amitié.

Clin d’œil à Anne-Marie Marinelli et Claudie Jacquelin,

Pour une photo d’improvisation des miss,

