Nouvel incendie à Chalon dans le secteur de la rue Porte de Lyon

Concours de circonstance vraisemblabement mais un deuxième incendie est en cours à Chalon sur Saône, du côté de la rue Porte de Lyon. Le secteur est bloqué afin que les services de secours puissent opérer en toute sécurité. Plus d'infos plus tard sur info-chalon.com. selon les premières constatations, c'est un véhicule qui aurait pris feu. 17 sapeurs-pompiers et 3 véhicules sont mobilisés.