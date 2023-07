Stéphane a d’entrée fait coulisser les Nuits Bressanes sur les bons rails

C’est à la fois un honneur et une épreuve redoutable que de remettre d’aplomb le festival estival Les Nuits Bressanes, dont Louhans sert d’écrin. Après un an de léthargie –du moins pour celles et ceux qui ne comptent pas parmi ses chevilles ouvrières- la chanteuse suisse Stéphane est venue y apposer ce vendredi 7 juillet sa marque identitaire.

Tant qu’à dire des choses, autant les dire franchement. Stéphane touche du doigt sa réalité augmentée

Agée de vingt-six ans, elle a été à la barre du navire élan populaire chargé de régner en maître incontesté de bout en bout. Pas facile, surtout lorsque les spectateurs n’ont pas encore vraiment la tête à l’endroit, et qu’à sa suite doivent se produire Zazie et le régional de l’étape Florent Pagny ! Mais comme la chanteuse ne fait pas dans la mièvrerie, son ardeur communicative et ses chansons explicites créent un appel d’air à même d’en aspirer plus d’un. Exemple avec son album Madame, dans lequel des titres comme Tourbillon, Douleur je fuis, Green Dream, Avant la fin du monde, ne manquent pas d’interpeller la conscience de monsieur et madame Tout-le-monde. Prometteuse, l’artiste à la notoriété montante aura complémenté de manière intelligible les apports de la soirée. Bonne pioche.

Michel Poiriault

