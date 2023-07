Enterrement de vie de garçon : Pour Dimitri Taffineau, le mariage, c’est pour bientôt !

Vu place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, sortant de la cathédrale samedi aux alentours de 16 heures, Dimitri Taffineau, 30 ans, en reconversion professionnelle (ouverture de sa société de lavage auto), papa de Noémie 8 ans, qui avait organisé son enterrement de vie de garçon entourée de sa bande de potes dont Thibaut (dit nounours à sa gauche sur la photographie).

Le mariage de Dimitri est prévu le 15 juillet 2023 au Creusot (Torcy) avec Ludivine Deniau, 28 ans, animatrice, qu’il fréquente depuis 7 ans et qui est la mère de ses deux enfants Lena et Adriano (5 et 2 ans).

Info-chalon souhaite tous ses vœux de bonheur aux futurs mariés !

J.P.B