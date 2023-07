AVIS DE DECES - Monsieur Henri LLUCH

FONTAINES



Catherine et Jürgen, Jean-François et Dominique, Hervé et Hélène, ses enfants et leurs conjoints ;

Thomas, Camille, Marie, Laura, Florian, Baptiste, Simon, ses petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri LLUCH



survenu le 7 juillet 2023,

à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 12 juillet 2023, à 16 heures, en l'église de Fontaines.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie le personnel hospitalier du service cardiologie de l'hôpital de Chalon-sur-Saône, pour sa bienveillance et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.

Henri a rejoint son épouse,

Jacqueline,

décédée le 6 mai 2023.