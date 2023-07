AVIS DE DECES - Monsieur André JOUVENCEAU

CHALON-SUR-SAÔNE - LESSARD-EN-BRESSE



Denise,

son épouse ;

Catherine et Jacky,

Véronique et Marco,

Anne et Hervé,

ses filles et leurs maris ;

Camille, Marie, Matilde, Louise et Fanny,

ses petites-filles ;

et toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

André JOUVENCEAU



survenu à l'âge de 85 ans,

le 5 Juillet 2023.

Selon les volontés d'André, ses obsèques seront célébrées civilement mercredi 12 juillet 2023, à 11h15 en la salle Omniculte du crématorium de Crissey.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.