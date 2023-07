L’ECC salue son directeur artistique, Thibaut Casters

Après 14 ans comme directeur artistique et chef de chœur de l’Ensemble choral chalonnais, Thibaut Casters arrête sa collaboration. Bien connu par le public chalonnais, notamment comme chef de la Maîtrise chalonnaise Saint Charles, il s’est montré un musicien profondément passionné et un chef à la direction rigoureuse. Unanimement apprécié par tous les choristes pour sa pédagogie et son sens de l’humain, il aura dirigé plus de 70 concerts avec la volonté de faire découvrir au public des œuvres originales tant en musique profane qu’en musique sacrée. Il dirigera son dernier concert le 23 septembre à la salle Sembat avec l’Industrielle Harmonie de Saint Fons avec la Missa Solemnis d’André Waignein.

Il sera remplacé par Oussama Mhanna, qui prendra également la fonction de chef de la Maîtrise en septembre prochain. A cette occasion, l’ECC invite les choristes intéressés pour le rejoindre à une « répétition découverte » le mardi 5 septembre à 20h à l’école Laennec à Chalon.

JCR

De gauche à droite sur la photo : Nicolas Forin, chef assistant; Thibaut Casters; André Genot, Président de l'ECC