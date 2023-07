TALENTS SUR SAÔNE - Il est temps de réserver vos places !

C'est accompagné de sa fille, Aimée, que Pierre Paillard, cheville ouvrière de l'opération Talents sur Saône, a dévoilé les contours de cette deuxième édition. Pour la première qui s'était tenue en octobre 2022, ce sont plus de 200 places envolées en quelques heures. Alors face au succès et pour répondre aux sollicitations, Pierre a décidé de changer de braquet, en organisant une 2e édition dans la grande salle de l'Espace des Arts le 9 décembre !

Un changement qui s'opère aussi du côté des moyens techniques mobilisés, avec une diffusion en direct dans le service pédiatrique de l'hôpital William Morey mais aussi cette année, au sein des Ehpad de Saône et Loire. Pour rappel, tous les bénéfices récoltés seront intégralement reversés à l'association Ecoute et Soutien.

Avec une mise en scène assurée par Philippe SPAILIER, ce sont près de 80 talents qui ont été castés pour cette 2e édition, et une partie d'entre eux viendront s'exprimer pour ce spectacle unique en son genre.

Au programme

Espiral Trio : contrebasse, vibraphone et chant par le trio Anne BRISET, Mélody Fournier et Luc Guichard * pour jouer des musiques latinos

Lucas Humoriste: artiste 2.0 qui écrit/joue ses sketchs sur les réseaux sociaux avec succès

Ecole COLMARD : danses sur des musiques de film par Emelyne COLMARD et Moussa CAMARA

Voix en Aparté: la chorale de Philippe FORGET va vous surprendre!

Scott: jeune prodige de 8 ans habité par Sir Elton JOHN qui jouera au piano et chantera

Hip Hop : l’école Espace de Rue présentera ses étudiants talentueux sur une création originale

Jeanne FROGER, William DESROCHES et Baptiste ESCOFFIER: Jeanne, étudiante à l’EPAS, elle chantera une création et une reprise de Franck SINATRA avec Baptiste, son pianiste et William, son batteur

Cornemuse du centre: l’émotion du Flowers of Scotland avec l’instrument morvandiau de Gilles DESSERPRIX

Conservatoire du Grand Chalon: la musique classique à l’honneur par un talent de l’école

Pierre PAILLARD : présentation et sketchs 4 mariages pour une lune de fiel, Musique au cœur

POUR RÉSERVER VOS PLACES !

Allez laissons la place à Pierre Paillard, le plus à même de présenter l'événement.