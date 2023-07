Les coups de cœur de nos libraires : Pour cet été l’Antre des Bulles vous propose...

A l’Antre des Bulles, située 32 rue Générale Leclerc à Chalon-sur-Saône, vous bénéficierez d'une écoute de qualité afin que l’achat corresponde à vos attentes.

Sur une surface commerciale de 110 m2 et proposant plus de 23000 articles tout en se situant dans l’hyper-centre de Chalon-sur-Saône, Florent et son équipe vous accueillent sur une surface de plain-pied située sur l'une des artères principales de Chalon-sur-Saône.

L’Antre des Bulles dispose d'une offre complète de librairie spécialisée en B.D, mangas, comics, Romans-Graphiques… Vous découvrirez également tout un rayon de littérature de l’imaginaire (SF, Fantasy), et un rayon jeunesse allant des livres pour les tout-petits aux romans en passant par les albums classiques ou récents.

Pour cet été, le coup de cœur de l’Antre des Bulles se porte sur :

‘ Tête de chien’ de Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat et Yoann Guillo chez Dargaud 21€50.

« Accompagnés de leur écuyer Paulin, Josselin et Jehan, chevaliers errants, tentent de gagner leur vie en triomphant de leurs adversaires des tournois en tournois. Ils sont en quête de fortune et de gloire, comme tant d'autres. Cependant, il y a tout de même un détail qui les distingue : sous le

haubert, Jehan se révèle être une jeune femme... ». Après’ Ira Dei’ et ‘La République du Crâne’, Vincent Brugeas et Ronan Toulhoat, associés à Yoann Guillo, nous plongent au coeur de l'univers des tournois et de la chevalerie, revisités avec allégresse et empathie pour les personnages.

‘Le métier le plus dangereux du monde’ d’Olivier Bocquet, Fabio Lai et Fabien Alquier chez Dupuis 12€95.

« Nous sommes dans un monde légèrement futuriste où les super héros sont légion. Il faut dire qu'une météorite s'est écrasée sur Terre et que chaque morceau de cette météorite donne des superpouvoirs. Il suffit de toucher un de ces cailloux pour en acquérir un... qu'on gardera jusqu'à la mort. La vie des super héros n'est pas simple donc... Mais ça n'empêche pas la jeune Louna de rêver de devenir une super héroïne, ni son petit frère Ziad, cadet grassouillet d'une famille immigrée de trois enfants, de caresser le rêve d'en devenir un ! ».

L’Antre des Bulles, 32 rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône, est ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures (renseignements au 03 85 28 33 41).

